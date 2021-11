„Mūsų tikslas yra užtikrinti stabilumą ir saugumą“, – sakė S. Morrisonas ir pridūrė, kad gavo pagalbos prašymą iš ministro pirmininko Manasseho Sogavare.

Po protestuotojų bandymo šturmuoti šios Ramiojo vandenyno salų valstybės parlamentą ir nuversti premjerą trečiadienį buvo įvesta komendanto valanda.

Ketvirtadienį protestuotojai nepaisydami komendanto valandos plūdo į sostinės Honiaros kinų kvartalą, kur padegė kelis pastatus, įskaitant firmas ir vieną banko skyrių.

Po saulėlydžio gaisrai vietomis nušvietė dangų virš Honiaros, kilo tiršti juodi dūmai.

Riaušes išprovokavo įtampa tarp Malaitos provincijos gyventojų ir Gvadalkanalyje įsikūrusios centrinės vyriausybės.

Pasak S. Morrisono, Australijos saugumo pajėgos nesieks išspręsti konflikto, tik stengsis atkurti tvarką.

„Australijos vyriausybė niekaip neketina kištis į Saliamono Salų vidaus reikalus; tai spręsti jiems“, – sakė jis.

Australija 2003–2017 metais vadovavo taikos palaikymo misijai Saliamono Salose ir sakė, jog to reikėjo norint neleisti, kad ši valstybė žlugtų.

Regioninės pagalbos misija Saliamono Salose (RAMSI) galiausiai atsiėjo maždaug 2,2 mlrd. dolerių (1,96 mlrd. eurų). Be to, kritikai sakė, kad ji per ilgai užtruko, nes buvo pradėta neturint aiškios pasitraukimo strategijos.