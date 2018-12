Diena anksčiau tokį žingsnį palaimino šalies nacionalinio saugumo agentūra, o vėliau antradienį sprendimas bus paskelbtas per vyriausybės posėdį, kuriam pirmininkaus naujasis premjeras Scottas Morrisonas, informavo interneto portalas „NEWSru Israel“ remdamasis Australijos žiniasklaida. Visgi Kanbera neperkels savo ambasados į Jeruzalę, o atidarys ten konsulatą. Kaip pranešė australų transliuotojas SBS cituodamas aukšto rango pareigūnus, toks sprendimas buvo priimtas, nes ambasados perkėlimas brangiai kainuotų – 200 mln. JAV dolerių (175 mln. eurų). Izraelio leidinys pažymi, jog anksčiau Indonezijos valdžia reikalavo iš Australijos atsisakyti savo planų Izraelio atžvilgiu ir grasino nutraukti paskutinėje stadijoje esančias derybas dėl laisvos prekybos. Šiuo metu Jeruzalėje veikia JAV ir Gvatemalos ambasados. Savo atstovybę į tą miestą perkėlęs Paragvajus po kelių mėnesių sugrąžino ją atgal į Tel Avivą. Lapkritį Jeruzalėje buvo atidaryti Čekijos namai, tačiau Praha neketina prieštarauti bendrai ES politikai ir perkelti savo ambasados. Apie ketinimą perkelti diplomatinę misiją į Jeruzalę taip pat neseniai užsiminė išrinktasis Brazilijos prezidentas Jair Bolsonaro.

