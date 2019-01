Pirmąją kelionės po regioną dieną lankydamasis Vanuatu Scottas Morrisonas patvirtino bandomąją programą, pagal kurią Ramiojo vandenyno salų gyventojai į Australiją galės atsivežti daugiau šių apeiginę ir kultūrinę reikšmę turinčių šaknų, iš kurių ruošiamas nestipriai svaiginantis gėrimas kava.

Gėrimas paprastai apibūdinamas kaip dumblino vandens skonio. Jo išgėrus jaučiamas nestiprus veido tirpimas.

S. Morrisonas, kuris ilgai propagavo bekompromisę kovą su nusikalstamumu, sakė susitaręs dėl šios naujos bandomosios programos su Vanuatu premjeru Charlotu Salwai. Programos tikslas yra skatinti prekybinius ir kultūrinius ryšius.

„Turėčiau pabrėžti, kad tai skirta asmeniniam naudojimui“, – sakė S. Morrisonas ir pažadėjo „užtikrinti, kad tai būtų gerai tvarkoma“.

Kava šiuo metu Australijoje yra įtraukta į kontroliuojamų medžiagų sąrašą, bet tampa priimtinesnė, pirmiausia dėl to, kad šį gėrimą vartoja bendruomenės iš Ramiojo vandenyno salų. Be to, per tradicinę sutikimo ceremoniją jo siurbtelėjo princas Harry, pernai lankydamasis Fidžyje.

Į Australiją atvykstantys žmonės iš Ramiojo vandenyno salų ir dabar gali atsivežti 2 kg šios medžiagos. S. Morrisonas kalbėdamas Sidnėjuje pripažino, kad tai „nedidelis kiekis“, nepakankamas „vienos šeimos susibūrimui“.

Jo sprendimas laikomas kultūrinės diplomatijos pergale ir pastanga gerinti kartais komplikuotus Kanberos santykius su šalimis, kurias S. Morrisonas pavadino „šeimos regionu“.

Jis yra pirmas per kelis dešimtmečius Australijos lyderis, apsilankęs Vanuatu, o vėliau šią savaitę taps apskritai pirmuoju Australijos lyderiu, nuvykusiu į Fidžį.

Tačiau vis dar yra didelių nesutarimų tarp Australijos ir mažesnių jos kaimynių tokiais klausimais kaip saugumas ir klimato kaita.

S. Morrisonas pažadėjo tęsti klimato kaitos mažinimo pastangų finansavimą, bet Australija toliau kasa anglis, taip prisidėdama prie atmosferos taršos, galinčios iš dalies nulemti Ramiojo vandenyno salų dingimą po vandeniu.

Ch. Salwai šiltai sveikino jo vizitą, bet pabrėžė „abipusės pagarbos ir lygios partnerystės“ būtinybę.

Taip pat nebuvo daug požymių, kad daroma pažanga dėl dvišalės saugumo sutarties, Australijai nuogąstaujant dėl augančios Kinijos įtakos ir pastangų įsteigti karinę bazę Vanuatu.