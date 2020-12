Australija keičia vieną himno eilutę

Ministras pirmininkas Scottas Morrisonas pranešė, kad Australijos nacionalinio himno „Advance Australia Fair“ (Pirmyn, Australija graži) antroji eilutė „Nes esame jauni ir laisvi“ (For we are young and free) keičiama į „Nes esame kaip vienas ir laisvi“ (For we are one and free).

„Australija, kaip moderni valstybė, galbūt yra sąlyginai jauna, bet mūsų šalies istorija yra sena – tokios yra istorijos daugelio pirmųjų tautų, kurių valdymą mes pripažįstame ir gerbiame“, – rašė S. Morrisonas laiške, spausdinamame laikraštyje „The Age“ Naujųjų metų išvakarėse.

„Pakeisdami „jauni ir laisvi“ į „kaip vienas ir laisvi“ nieko neprarandame, tačiau, manau, daug gauname“, – teigė jis.

Šios iniciatyvos buvo imtasi jau anksčiau, siekiant didesnio Australijos vietos genčių istorijos, apimančios dešimčių tūkstančių metų laikotarpį, pripažinimo, tačiau konservatyvių pažiūrų šalies lyderis apie oficialiai patvirtintą pakeitimą pranešė tik ketvirtadienio vakarą.

Australija yra šalis, vis dar mokanti už savo kolonijinę praeitį ir nelygybę, kurią patiria pirmųjų tautų atstovai. Čiabuvių vaikai miršta nesulaukę penktojo gimtadienio dukart dažniau nei kiti, rodo oficialūs statistiniai duomenys.

Anksčiau šiais metais keliuose Australijos miestuose vyko dideli protestai, kurių dalyviai reikalavo neleisti čiabuviams mirti nelaisvėje. Per pastaruosius tris dešimtmečius šalyje nelaisvėje mirė daugiau nei 400 vietinių tautų atstovų.

Nepaisant virtinės pradėtų tyrimų, apklausų ir kartais pateiktų netinkamą elgesį su kalinamaisiais liudijančių vaizdo įrašų, kaltinimai niekam nebuvo iškelti.