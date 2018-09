Du kilogramus sverianti moneta su centrine kiauryme ir ją užpildančia dalimi, yra pagaminta iš 99,99 proc. grynumo aukso ir vaizduoja burlaivį, auksakasį, skruzdėlę, kengūras bei Vakarų Australijoje augančius australinius baobabus. Beje, ši moneta būtų tinkama atsiskaityti už pirkinius: didžiosios dalies nominalas yra 9 tūkst., o mažosios – tūkstantis Australijos dolerių. Numatoma, kad ši brangiausia kada nors Australijoje nukaldinta moneta bus parduota didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui. Perto monetų kalyklos vykdomasis direktorius Richardas Hayesas sakė, kad moneta buvo „išleista atsakant į aiškiai padidėjusią išskirtinių prabangos daiktų paklausą“. „Monetoje akcentuojami rausvi deimantai, įsodinti į garsiausiąjį iš tauriųjų metalų, pasakojantį įkvepiančias istorijas apie staigų praturtėjimą kasant šiuos vertingus išteklius“, – sakė jis. Moneta, pavadinta „Discovery“ (Atradimas), yra panaši į vadinamuosius „kiauruosius dolerius“ – vienas ankstyviausių Australijos monetų. Vienas privatus kolekcinininkas 2013 metais už vieną iš tų monetų sumokėjo 495 tūkst. Australijos dolerių. Pagrindinis naujosios monetos akcentas – keturi rausvi deimantai, iškasti garsioje Argailo kasykloje Australijos atokiame vakariniame Kimberlio regione. Vienas iš jų sveria 1,02 karato. „Kalbant apie pačius rausvuosius deimantus, jų visa metinė produkcija galėtų tiesiogine prasme tilpti jums į saują“, – pabrėžė R. Hayesas. Kasybos įmonės „Rio Tinto“ kasmet rengiamas rausvųjų deimantų aukcionas pasaulyje sulaukia didelio susidomėjimo. Šių itin retų brangakmenių kaina gali siekti 1–2 mln. JAV dolerių (0,86–1,72 mln. eurų) už karatą. Paprastai rausvieji ir raudonieji deimantai kainuoja apie 50 kartų brangiau už bespalvius.











