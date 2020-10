Australija gali neįsileisti europiečių iki kitų metų pabaigos

„Tarptautinės kelionės – taip pat turistų ir užsienio studentų – iki kitų metų pabaigos labai mažai tikėtinos“, - „The Guardian“ citavo Australijos finansų ministrą Joshą Frydenbergą. Tik kai bus sukurta vakcina, sienos palaipsniui galės būti atidarytos.

Anksčiau sienos atsivers tik tų šalių, kurios gerai valdo pandemiją, piliečiams – pavyzdžiui, turistams iš kaimyninės Naujosios Zelandijos.

Dabar australai, anot vyriausybės, turėtų atostogauti gimtinėje. Siekiant atgaivinti turizmo sektorių, šalyje pradėta kampanija „Holiday Here This Year“ (Atostogos šiais metais čia). Be kita ko, reklamuojamos banglenčių pamokos ar kelionės laivais iki Didžiojo barjerinio rifo. Australijoje neužilgo prasidės vasara.

„Kadangi mūsų sienos artimiausiu metu liks uždarytos, o iki vasaros atostogų teliko keli mėnesiai, mes raginame visus australus (...) išbandyti kažką naujo ir užsisakyti atostogas Australijoje“, - antradienį pareiškė turizmo ministras Simonas Birminghamas.

Dabar keliauti dar sudėtinga ir pačioje šalyje. Čia iš dalies uždarytos sienos tarp atskirų valstijų.