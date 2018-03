Patirties tiriant aviakatastrofas turintis mechanikos inžinierius Peteris McMahonas sako, kad aptikti lėktuvo, kuris dingo dar 2014 metais, liekanas jam padėjo „Google Earth“, skelbia „The Daily Star“.

Kaip tvirtina pats P. McMahonas, lėktuvo nuolaužos rastos maždaug už 16 kilometrų nuo Apvaliosios salos, esančios už 22,5 kilometrų į šiaurę nuo Mauricijaus – teritorijoje paieškos iki tol vykdytos nebuvo.

Inžinierius tvirtina, kad labai įdomu ir keista tai, jog, jo manymu, JAV pareigūnai ten vykdyti paieškų net nenori.

Keturi tyrėjai iš Amerikos buvo pasiųsti į Australiją dirbti su MH370 byla, tačiau jis mano, kad specialistai neatskleidžia esminės informacijos.

„Jie pasirūpino, kad visa gauta informacija būtų slepiama nuo visuomenės, net ir nuo mūsų valdžios. Niekaip nesuvokiu, kodėl. Jie nenori, kad paaiškėtų, jog liekanos suvarpytos kulkų, nes tai reikštų naujo tyrimo pradžią“, – samprotauja inžinierius.

NEWS Peter McMahon who says he has worked on crash investigations for over 25 years, believes he found #MH370 using Google Earth. The outline which appears to be a plane was found north of Mauritius. pic.twitter.com/rgdCJZNLaI— Air Disasters (@AirCrashMayday) March 17, 2018