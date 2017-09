„Amnesty“ kritikavo Mianmaro lyderę už tai, kad ji, sakydama kalbą per televiziją, nepasmerkė įtariamų armijos nusikaltimų. Jungtinės Tautos, teisių gynimo grupės ir į Bangladešą plūstantys rohinjų pabėgėliai kaltina Mianmaro kariškius šios musulmonų mažumos atžvilgiu kulkomis ir padeginėjimais vykdant „etninio valymo kampaniją“. Antradienį sakydama kalbą per televiziją, Aung San Suu Kyi pareiškė „smarkiai išgyvenanti“ dėl „visų žmonių“, kenčiančių dėl Rachinų valstiją krečiančio konflikto, bet kaltinimų etniniu valymu nepaminėjo. Vietoje to ji pasakė, kad visi teisių pažeidimų kaltininkai bus patraukti atsakomybėn. „Aung San Suu Kyi šiandien pademonstravo, kad ji ir jos vyriausybė vis dar slepia galvas smėlyje dėl to siaubo, kuris skleidžiasi Rachinų valstijoje. Vietomis jos kalba buvo ne ką daugiau nei melo ir aukų kaltinimo mišinys“, – nurodė „Amnesty International“. Organizacija kritikavo Aung San Suu Kyi dėl tolesnės „tylos apie saugumo pajėgų vaidmenį“ ir kaltino Mianmaro armiją etniniu valymu. „Amnesty International“ taip pat kritikavo Aung San Suu Kyi raginimą tarptautiniams stebėtojams apsilankyti Mianmare ir patiems įvertinti jo problemas. Organizacija nurodė, kad Aung San Suu Kyi vyriausybė neleidžia JT faktų nustatymo misijai tirti įtariamų armijos nusikaltimų Rachinų valstijoje. „Aung San Suu Kyi pareiškimai, kad jos vyriausybė „nebijo tarptautinio tikrinimo“, skamba tuščiai ... Jei Mianmaras neturi ko slėpti, jis turėtų įsileisti JT tyrėjus į šalį, įskaitant Rachinų valstiją“, – pažymėjo organizacija.

