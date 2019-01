„Aptiktas 28 žuvusiojo kūnas, tai – berniukas“, – informavo Nepaprastųjų situacijų ministerija. Nelaimė pareikalavo jau keturių vaikų gyvybių. Dar 13 žmonių tebelaikomi dingusiais. Dirbdami esant -27 laipsnių šalčiui gelbėtojai atidžiai apžiūri sudarkytas betono ir metalo nuolaužas. Jų pastangos pasiteisino antradienį, kai buvo rastas gyvas ir perduotas motinai 10 mėnesių kūdikis, tačiau dabar viltys rasti daugiau gyvų išlikusių žmonių pamažu gęsta. Anksčiau buvo išgelbėti šeši žmonės, įskaitant du vaikus. „Darbas tęsiasi 24 valandas per parą“, – nurodė Nepaprastųjų situacijų ministerija ir pridūrė, kad per pastarąją parą 50 sunkvežimių išvežė iš įvykio vietos išvežė 800 kvadratinių metrų griuvėsių. Pirmadienį anksti ryte nugriaudėjęs sprogimas, veikiausiai sukeltas dujų nuotėkio, 1973 metų statybos 10 aukštų blokiniame name sugriovė vieną iš 12 laiptinių. Susiję straipsniai: Rusijos žiniasklaida: po tragedijos Magnitogorsko daugiabutyje – mįslingi įvykiai Sprogimo Rusijos daugiabutyje aukų daugėja, dingusių – vis dar ieškoma Liudininkai pasakoja apie „ugnies bangą“ ir sako, kad sprogimas buvo toks galingas, kad šalia esančiuose pastatuose išdužo langų. Sovietmečiu pastatytame blokiniame daugiabutyje gyveno apie 1 100 žmonių, tad po sprogimo dešimtys gyventojų tapo benamiais.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.