Pentagono atstovas Johnas Kirby nurodė, kad sprogimai pareikalavo amerikiečių ir civilių aukų.

„Galime patvirtinti, kad per šiandienos kompleksinę ataką prieš Kabulo oro uostą žuvo tam tikras skaičius JAV pajėgų narių“, – sakė Pentagono atstovas.



„Tam tikras skaičius kitų gydomi dėl sužalojimų“, – pridūrė jis ir pavadino incidentą „bjauria ataka“.

Naujausiais BBC duomenimis, per sprogimus žuvo mažiausiai 60 žmonių, dar 140 buvo sužeisti. Iš karto po įvykio buvo skelbiami kur kas mažesni aukų skaičiai, tačiau vakare jie ženkliai išaugo.

Taip pat BBC pranešė, kad per išpuolius žuvo 11 JAV jūrų pėstininkų ir karinio jūrų laivyno medikas. Tai yra didžiausias Afganistane žuvusių JAV karių skaičius nuo 2020 metų vasario.

Ataka buvo įvykdyta praėjus vos kelioms valandoms po Vakarų šalių pareigūnų pranešimo, jog turi žvalgybos duomenų apie oro uoste planuojamas sprogdintojų mirtininkų atakas.

„Galime patvirtinti, kad sprogimas prie Abbey vartų buvo kompleksinės atakos rezultatas, pareikalavęs JAV ir civilių aukų“, – tviteryje parašė J. Kirby.

„Taip pat galime patvirtinti, kad [įvyko] dar mažiausiai vienas sprogimas prie viešbučio „Baron“ arba jame, netoli nuo Abbey vartų“, – nurodė jis.

Viešbutis „Baron“ nuo minėtų vartų yra nutolęs maždaug už 200 metrų. Nuo rugpjūčio 14 dienos juo naudojasi kai kurios evakuacijas vykdančios Vakarų valstybės.

JAV valstybės departamentas pranešė, kad taip pat gauta pranešimų apie šaudymą.

Panašu, kad prie Kabulo oro uosto sprogo savižudžio bomba, „Reuters“ teigia vienas neįvardytas JAV pareigūnas, remdamasis pirmine informacija ir perspėjęs, kad duomenys gali kisti.

Britų transliuotojas „Sky News“, remdamasis įvykio liudininkais, taip pat pranešė, kad sprogimą surengė mirtininkas.

„Tai buvo mirtininko puolimas“, – kanalas cituoja savo korespondentą, esantį Kabule.

Naujienų agentūros AFP žurnalistas Kabule pranešė matęs, kaip iš vienos vietos netoli oro uosto į dangų kyla dūmų debesis.

„Kai žmonės išgirdo sprogimą, kilo visiška panika. Tada Talibanas ėmė šaudyti į orą, kad išsklaidytų minią prie vartų, – AFP pasakojo vienas liudininkas, pageidavęs likti anonimu. – Mačiau vyrą, bėgantį su sužeistu kūdikiu savo rankose.“

CNN praneša, kad yra sužeistųjų, tačiau tikslus jų skaičius nenurodomas.

Tuo metu Talibano pareigūnas naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad prie Kabulo oro uosto nugriaudėjęs sprogimas pasiglemžė mažiausiai 13 žmonių gyvybes.

Tarp žuvusiųjų yra vaikų, sužeista daug Talibano sargybinių, pridūrė atstovas spaudai.

Mažiausiai penkių žuvusiųjų palaikai ir keliolika sužeistųjų buvo nugabenti į Kabulo ligoninę po dviejų sprogimų, driokstelėjusių šalia Afganistano sostinės oro uosto, pranešė klinikoje esantis naujienų agentūros AFP fotografas.

„Buvo daug lavonų ir sužeistųjų, mažiausiai penki žuvusieji“, – iš Greitosios pagalbos ligoninės pranešė fotografas.

Afganistano žurnalistas Bilalas Sarwary, prieš keletą dienų evakuotas iš šalies, sakė, kad sprogimas įvyko netoli nuotekų kanalo, kur buvo tikrinamos afganistaniečių pabėgėlių vizos.

Anot jo, savižudis detonavo sprogmenis žmonių minioje, tada antrasis užpuolikas pradėjo šaudyti.

Socialiniame tinkle „Twitter“ pasirodė nuotraukų, kuriose matyti kruvini žmonės.

Please don’t go to Kabul airport now,

Heavy explosion in front of Abby Camp, shooting has started, USA troops used 6-8 gas bomb on people on east gate and lots of women got injured and burned,

„Fox News“ žurnalistė Jennifer Griffin, remdamasi vietos šaltiniais, informuoja, kad sprogimą įvykdė mirtininkas. Oro uosto rajone taip pat buvo girdėti šūviai.

„The Wall Street Journal“ skelbia, kad sprogimas įvyko netoli viešbučio „Baron“, kurio svečių didžiąją dalį sudaro britai. Jie laukė evakuacijos iš Afganistano.

Tuo metu televizijos ABC žiniomis, sprogimas driokstelėjo prie įėjimo į oro uostą, kur būriuojasi tūkstančiai afganų, siekiančių palikti Kabulą.

Prancūzijos ambasadorius Afganistane įspėjo prie oro uosto vartų besibūriuojančius afganistaniečius laikytis atokiai ir ieškoti saugios vietos, nes baiminamasi dėl antros atakos.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pasmerkė ketvirtadienį Kabulo oro uosto teritorijoje įvykdytą „siaubingą teroristinį išpuolį“ ir pareiškė užuojautą nukentėjusiems žmonėms ir jų artimiesiems.

„Mūsų prioritetu išlieka į saugias vietas išgabenti kuo daugiau žmonių“, – tviteryje rašė J. Stoltenbergas.

Vakarų šalių įspėjimai

Vakarų šalys ketvirtadienį paragino savo piliečius nedelsiant palikti Kabulo oro uosto apylinkes dėl kilusios teroro akto grėsmės, tūkstančiams žmonių mėginant pasinaudoti evakuacijos reisais, kurių skaičius nuolat mažėja.

Šalies kontrolę rugpjūčio 15 dieną perėmus Talibanui, griežtosios linijos islamistų judėjimui, iš Afganistano per JAV vadovaujamą oro evakuacijos operaciją pabėgo beveik 90 tūkst. afganistaniečių ir užsieniečių.

Į oro uostą tebeplūsta didžiulės minios žmonių, norinčių išvengti Talibano valdymo, artėjant JAV prezidento Joe Bideno nustatytam galutiniam terminui iki rugpjūčio 31 dienos užbaigti evakuaciją ir išvesti visus karius.

J. Bidenas ir jo padėjėjai nenukrypo nuo šio griežto termino, nors kai kurios užsienio valstybės perspėjo, kad bus priverstos palikti pavojuje atsidūrusius afganistaniečius. Vašingtonas savo sprendimą motyvavo „didžiule“ terorizmo grėsme, keliama džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) regioninės atšakos.

Ketvirtadienį JAV vyriausybė ir jos sąjungininkės pakėlė pavojaus lygį ir koordinuotai išplatino virtinę įspėjimų, kuriais paragino savo piliečius vengti oro uosto.

Australijos užsienio reikalų departamentas perspėjo, kad yra kilusi „tebesitęsianti ir labai didelė teroristinio išpuolio grėsmė“.

„Jei esate oro uosto rajone, pasitraukite į saugią vietą ir laukite tolesnių rekomendacijų, – nurodė departamentas.

Londonas savo ruožtu paskelbė panašų perspėjimą, pridurdamas: „Jei galite saugiai išvykti iš Afganistano kitais būdais, turėtumėte nedelsdami tai padaryti.“

JK ginkluotųjų pajėgų ministras Jamesas Heappey ketvirtadienį pareiškė, kad teroristinės atakos grėsmė Kabulo oro uostui yra „labai rimta ir labai reali“.

Perspėjimuose dėl teroro pavojaus nebuvo pateikta jokios konkrečios informacijos, tačiau Belgijos ministras pirmininkas Alexanderas De Croo paminėjo sprogdintojų mirtininkų grėsmę.

Pastaraisiais metais IS Afganistano ir Pakistano padalinys buvo atsakingas už dalį kruviniausių išpuolių šiose šalyse.

Jo kovotojai žudė civilius mečetėse, šventyklose, aikštėse ir net ligoninėse.

Ši grupuotė ypač taikėsi į musulmonus iš religinių bendruomenių, kurias ji laiko eretiškomis, įskaitant šiitus.

Tačiau nors tiek IS, tiek talibai yra griežtosios islamo linijos kovotojai sunitai, šie judėjimai yra varžovai ir priešinasi vieni kitiems.

Talibanas smerkia sprogimus Kabulo „teritorijoje, kur už saugumą atsakingos JAV pajėgos“

Talibanas ketvirtadienį pasmerkė gyvybių pareikalavusius sprogimus prie Kabulo oro uosto – teritorijoje, už kurią, talibų teigimu, „atsakingos JAV pajėgos“.

„Islamo emyratas griežtai smerkia į civilius Kabulo oro uoste nukreiptą sprogdinimą, – talibų atstovas paskelbė tviteryje. – Sprogimas įvyko teritorijoje, kur už saugumą atsakingos JAV pajėgos.“

Johnsonas: JK tęs evakuacijos operaciją, nepaisant atakos Kabule

Jungtinė Karalystė (JK) tęs savo ir Afganistano piliečių evakuacijos operaciją, nepaisant Kabule įvykusio sprogdinimo, teigė šalies premjeras Borisas Johnsonas.

„Buvome tam pasirengę, – teigė premjeras, omenyje turėdamas ataką. – Tęsime (evakuacijos) operaciją, bet kokiu atveju, artėjame prie jos pabaigos.“