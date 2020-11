Augant sergamumui Lenkija svarsto užsidarymo planą: pasiekus ribą, bus draudžiama išeiti iš namų

Jeigu ši riba bus pasiekta, „privalome uždrausti žmonėms išeiti iš namų be priežasties“, perspėjo premjero Mateuszo Morawieckio vyriausiasis patarėjas kovos su pandemija reikalams profesorius Andrzejus Horbanas. Jo žodžius citavo dienraštis „Rzeczpospolita“.

Ekspertas pridūrė, kad lenkams derėtų išeiti iš namų tik vykstant į darbą, jeigu jie dirba „profesijose, kurios yra gyvybiškai svarbios šalies funkcionavimui. Visa kita turėtų būti mėnesiui uždaryta.“

Lenkija antradienį pranešė per pastarąją parą užregistravusi 25 484 naujus COVID-19 atvejus ir 330 pacientų mirčių. Bendras nuo pandemijos pradžios šalyje patvirtintų koronavirusinės atvejų skaičius išaugo iki 593 592, iš jų 8 375 užsikrėtusieji mirė.

Praeitą šeštadienį buvo užfiksuotas didžiausias COVID-19 atvejų prieaugis nuo protrūkio pradžios kovos pradžioje – šalyje per parą buvo testais patvirtinti 27 875 nauji užsikrėtimo atvejai.

Be to, praeitą penktadienį buvo nustatytas didžiausias šalyje COVID-19 pacientų mirštamumas – per parą mirė 445 užsikrėtusieji.