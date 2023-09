Audros nuplauti ištisi rajonai ir tūkstančiai dingusių: padėtis Libijoje dramatiška

Ypač smarkiai nuo stichijos nukentėjo Dernos uostamiestis. Vaizdo įrašuose socialiniuose tinkluose buvo matyti per smarkias liūtis sugriaut namai ir sumaitoti automobiliai purvo masių užlietose gatvėse.

Apie aukų skaičių kol kas patikimos informacijos nėra. Tačiau vyriausybė šalies rytuose būgštauja, kad žuvusiųjų gali būti tūkstančiai. Vienos iš konkuruojančių Libijos vyriausybių ministras pirmininkas Osama Hammadas pirmadienį televizijos stočiai „Al–Massar“ sakė, kad žuvusiųjų gali būti per 2 000. Dar tūkstančiai esą laikomi dingusiais. Audra Danielis Libijai smogė sekmadienį.

🚨| BREAKING! Libya 🇱🇾 is going through severe flooding may Allah ease their affairs. the number of deaths from the flood exceeded 2000 people. May Allah protect whole ummah. pic.twitter.com/ZSYd4y3usX — Allah Islam Quran (@AllahGreatQuran) September 11, 2023



Manoma, kad daugelis iš tūkstančių šiuo metu dingusių žmonių buvo nunešti potvynio.

JT humanitarinės pagalbos Libijai koordinatorė Georgette Gagnon paragino tarptautinę bendruomenę skubiai teikti šaliai pagalbą. Pirmaisiais pranešimais, smarkiai nukentėjo dešimtys kaimų ir miestų, daugiausiai – šiaurės rytuose.

Premjero Abdulo Hamido Dbaibos vadovaujama vyriausybė sostinėje Tripolyje kalbėjo apie smarkiausias liūtis per daugiau kaip 40 metų. Padėtis Dernoje, vietos tarybos teigimu, „nekontroliuojama“. Čia esą pralaužtos dvi užtvankos. Gelbėjimo darbai, pasak gelbėjimo tarnybos, vyksta sunkiai. Reikalingi sraigtasparniai. Nutrūkęs elektros tiekimas ir interneto ryšys. Paveikti regionai paskelbti „katastrofos teritorijomis“.

Libya is FLOODING. No one is talking about it. The top 1% globally are spewing more carbon than the entirety of the poorest 50%. And when disaster strikes the most vulnerable how do the rich respond? With silence. pic.twitter.com/hDCSC0GPEm — Climate Defiance (@ClimateDefiance) September 10, 2023



Rytų ministras pirmininkas Osama Hamadas Libijos televizijos kanalui sakė: „Dingusiųjų yra tūkstančiai, o žuvusiųjų daugiau nei 2000... Dernos mieste dingo ištisi rajonai, kartu su jų gyventojais... nunešti vandens“.

Vaizdo įrašai, kuriais gyventojai pasidalino internete, atskleidė niokojimo mastą – ištisos teritorijos buvo sunaikintos palei miesto centrą kertančią upę, kilusią iš kalnų.

Daugiaaukščiai daugiabučiai, buvę gerokai toliau nuo upės, dabar apgriuvę purve.

🚨 More than 2,000 people are feared dead after "Storm Daniel" and catastrophic floods hit Eastern Libya. Dams collapsed in the city of Derna as flood water wiped away everything in its path. Keep the people of Libya in your duas 💔 pic.twitter.com/HcI49gDBNu — muslim daily (@muslimdaily_) September 12, 2023



Libijoje po ilgamečio diktatoriaus Muammaro al Gaddafio nuvertimo 2011 m. kilo pilietinis karas. Nafta turtingoje šalyje iki šiol daug grupuočių kovoja dėl įtakos. Šiuo metu dėl valdžios kovoja dvi susipriešinusios vyriausybės, kurių viena įsikūrusi rytuose, o kita – vakaruose. Visos diplomatinės pastangos taikiai sureguliuoti konfliktą iki šiol žlugo.