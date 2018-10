Regionas aplink Portugalijos sostinę Lisaboną, Leiriją ir Koimbrą nukentėjo labiausiai. Audra vartė medžius, apgadino automobilių ir namų, kai kur sukėlė potvynių. Rugsėjo 23 dieną susiformavusi „Leslie“ buvo pavadinta uraganu „zombiu“. Kelias savaites ji klaidžiojo Atlanto vandenyne. Baimintasi, kad „Leslie“ taps stipriausia audra regione per daugiau nei 150 metų, tačiau prieš pasiekdama Portugalijos krantus ji susilpnėjo. „Dabar tai yra posttropinė audra, kuri jau toli šalies šiaurėje, – vietos naujienų agentūrai „Lusa“ sakė Meteorologijos instituto vadovas Jorge Miranda. – Vis dar lyja, tačiau viskas greit sugrįš į įprastas vėžes.“ Portugalijos tarnybos ragina pakrantėse gyvenančius žmones likti namie dėl stipraus vėjo, kurio greitis siekia 176 km per valandą. Žvejams nurodyta grįžti iš jūros į artimiausią uostą. O Portugalijos aviakompanija TAP atšaukė septynis skrydžius į Lisaboną ir iš jos. Per visą istoriją nuo Atlanto vandenyno iki šio regiono yra atkeliavę tik penki uraganai. Per pastaruosius 176 metus tik uraganas „Vince“ smogė Pirėnų pusiasaliui: 2005 metais jis pasiekė pietinę Ispanijos dalį, rodo meteorologų duomenys. Praėjusių metų spalį į šiaurę nuo Portugalijos ir vakarinės Ispanijos dalies keliavusio uragano „Ophelia“ atnešti vėjai kurstė per karščio bangą kilusius miškų gaisrus, per kuriuos žuvo maždaug 40 žmonių. „Ophelia“ vėliau smogė Airijai, kur kaip galinga audra nusinešė tris gyvybes. Praėjusį antradienį gausus lietus sukėlė staigių potvynių atostogautojų pamėgtoje Ispanijos Maljorkos saloje. Žuvo 12 žmonių. Audra „zombis“ AFP / Scanpix

