Audra nusiaubė Prancūzijai priklausančias salas: galėjo žūti šimtai

Per audrą, kuri savo kelyje kliudė ir Madagaskarą bei Mozambiką, buvo sužeista daugiau nei 250 žmonių.

„Meteo-France“ pranešė, kad naktį per Majotą praūžė ciklonas „Chido“, kurio vėjo greitis viršijo 200 kilometrų per valandą ir kuris apgadino laikinus būstus, vyriausybinius pastatus bei ligoninę. Tai buvo stipriausia audra per daugiau kaip 90 metų, smogusi šioms saloms, teigė meteorologai, skelbia „Reuters“.