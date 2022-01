Atvykstant į Angliją – svarbūs pokyčiai

Šiuo metu vyriausybė reikalauja visiškai pasiskiepijusių britų ir kitų šalių piliečių, atvykstančių į Angliją iš daugumos pasaulio valstybių, pasidaryti antros dienos antigenų testą dėl COVID-19. Nevakcinuoti keliautojai atvykę turi izoliuotis ir pasidaryti kelis COVID-19 testus prieš ir po atvykimo.

B. Johnsonas, kuris praėjusią savaitę paskelbė, kad mažėjant COVID-19 atvejų skaičiui bus švelninami beveik visi suvaržymai, pažymėjo, kad pakeitimas galios tik visiškai pasiskiepijusiems asmenims.

„Ši šalis yra atvira verslui, atvira keliautojams, tad pamatysite pokyčius, ir atvykstantiems žmonėms nebereikės darytis testų, jei jie yra pasiskiepiję“, – lankydamasis vienoje ligoninėje reporteriams sakė ministras pirmininkas.

Transporto sekretorius Grantas Shappsas vėliau parlamentui sakė, kad nuo vasario 11-osios minėto testavimosi reikalavimo nebeliks. Pasak jo, kelionės dėl to taps paprastesnės ir pigesnės, be to, turizmo sektoriui bus suteikta „tikrumo“.

Jis pridūrė, kad nuo tos pačios datos taip pat nebebus taikomas saviizoliacijos reikalavimas atvykstantiems nepasiskiepijusiems žmonėms, tačiau vis tiek reikės atlikti PGR testus prieš ir po atvykimo bei užpildyti specialią formą.

JK taip pat pripažins COVID-19 vakcinacijos pažymėjimus iš dar 16 valstybių, įskaitant Kiniją ir Meksiką, o tai reiškia, kad ji pripažins skiepų dokumentus, išduotus daugiau nei 180 šalių.

JK vyriausybė sveikatos apsaugos politiką nustato tik Anglijai, o Škotija, Velsas ir Šiaurės Airija taiko savo pačių taisykles.

B. Johnsonas anksčiau šį mėnesį atšaukė reikalavimą į Angliją atvykstantiems žmonėms pasidaryti testą dar prieš kelionę ir karantinuotis, kol bus atliktas testas ir gautas neigiamas jo atsakymas.

Tas reikalavimas buvo įvestas praėjusį mėnesį, dėl lapkričio pabaigoje Didžiojoje Britanijoje pasirodžiusio omikron varianto vėl pradėjus daugėti naujų COVID-19 atvejų.

Skelbdamas apie tą taisyklių sušvelninimą B. Johnsonas sakė, jog omikron atmaina jau taip išplito, kad intensyvus atvykstančių žmonių testavimas daro „ribotą poveikį“ užsikrėtimo atvejų skaičiui, bet reiškia „reikšmingas išlaidas mūsų kelionių industrijai“.

Jungtinė Karalystė yra tarp labiausiai pandemijos paveiktų Europos valstybių; COVID-19 šalyje jau pasiglemžė kone 154 tūkst. gyvybių. Tačiau per parą užregistruojamų naujų COVID-19 atvejų skaičiai, kurie praėjusio mėnesio pabaigoje buvo rekordiniai, dabar yra smarkiai sumažėję.

Vis dėlto kai kas kritikuoja tokį greitą suvaržymų švelninimą, įspėja, kad tai gali išprovokuoti naują per parą užregistruojamų COVID-19 atvejų skaičiaus augimą, ir klausia, ar B. Johnsonas šiuos pakeitimus daro dėl politinių priežasčių.

Ministrą pirmininką pastarosiomis savaitėmis persekioja skandalai, jis raginamas atsistatydinti. B. Johnsono pasitraukimo reikalauja net kai kurie jo valdančiosios Konservatorių partijos nariai.