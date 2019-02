Jos gimtojoje Lenkijoje tai reiškia, kad ji stoja prieš politikos kryptį. Iš tiesų šia A. Rubik kampanija mažiau kalbama apie varomąją jėgą, davusią impulsą homoseksualų santuokoms Ispanijoje ar abortams Airijoje, ir daugiau – apie atgyjančias nacionalistinės vyriausybės remiamas krikščioniškojo konservatizmo galias.

Tai šalis, kur Jėzus Kristus paskirtas oficialiu karaliumi, kur musulmonai pabėgėliai kaltinami ligų platinimu ir į šalį neįleidžiami, kur oponentai kaba apie grįžimą į viduramžius. Mėginama įdiegti neva homoseksualumas gali būti išgydomas, o prezervatyvai yra blogis. Tarptautinė žmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“ praėjusią savaitę užsipuolė Lenkiją dėl jos požiūrio į moterų teisių gynimo grupes ir atitinkamo elgesio su jomis.

Anot A. Rubik, per bažnytiniu mokymu paremtas lytinio švietimo pamokas vaikams aiškinama, neva mėnesinės – tai kruvinas gimdos verksmas dėl prarasto embriono; tetrūksta dar į aiškinimus įtraukti „drakonus ir raganas“, kalbėjo ji per prieš porą savaičių duotą interviu, jau regzdama mintį inicijuoti savo lytinio švietimo programą šią vasarą visos šalies mastu.

„Mes nejudame į priekį, mes žengiame atgal, atgal į XIX amžių, – kalbėjo 35-erių metų A. Rubik, kuri pradėjo modelio karjerą prieš du dešimtmečius ir yra dirbusi kai kuriuose didžiausiuose madų namuose, tarp jų – ir „Yves Saint Laurent“ bei „Dolce & Gabbana“. „Visa tai neatitinka esminių, konstitucinių teisių į informaciją ir švietimą“, – sakė ji.

Nuo atėjimo į valdžią 2015 metais bažnyčios palaikoma valdančioji „Teisės ir teisingumo“ (TTP) partija Lenkijos judėjimą link Vakarų Europos liberalizmo nukreipė priešinga kryptimi. Ji pavertė šalį nativistine valstybe, kuri veliasi į konfliktus su Europos Sąjunga (ES) dėl visko, nuo savo teismų nepriklausomumo iki to, kas žmonėms leidžiama kalbėti apie Holokaustą. Vyriausybė kovoja prieš abortus, kaip ir prieš dirbtinį apvaisinimą (IVF), kuriam prieštarauja Bažnyčia. Ji taip pat netiesiogiai skatina moteris nedirbti, siūlydama beprecedentes į šeimą orientuotas subsidijas.

Lenkijos nesutarimai su ES

„Teisės ir teisingumo“ (TTP) partija save traktuoja kaip tradicinių krikščioniškųjų vertybių gelbėtoją Lenkijoje, kaip ir visoje Europoje, tvirtindama esą turtingas žemynas prarado savo dorovės kompasą, remdamas sekuliarias, lyčių lygybės ir feministines ideologijas.

Partijos lyderis Jaroslawas Kaczynskis paragino lenkus vesti „sergančią Europą“ „sveikatos, esminių vertybių, tikros laisvės ir civilizacijos, paremtos krikščionybe, stiprinimo“ keliu.

Oponentų teigimu, nueita per toli. „Gyvenimo šeimoje švietimo“ pamokos, dėstomos vidurinėje mokykloje, per kurias linkstama propaguoti tradicinius lyčių skirtumus, yra atvirai homofobiškos, deramai neaptaria tokių temų kaip kontracepcijos priemonės, – sako Lilijana Religa, atstovaujanti nevyriausybinei grupei „Moterų ir šeimos planavimo federacija“ („Federation for Women and Family Planning“).

Tokios pamokos yra „daug labiau ideologizuotos nei kada anksčiau“, o mokykloms daromas spaudimas iš švietimo ministerijos neprileisti nevyriausybinių grupių, sakė L. Religa. „Lenkams jau įgriso įstatymai ir sprendimai, tempiantys juos atgal į viduramžius“, – sakė ji.

Praėjo dveji metai nuo eisenos, kuria 100 000 moterų siekė apginti savo teises į abortus ir kuri privertė vyriausybę sulėtinti pastangas išplėsti vieną iš griežčiausiai ribojančių įstatymų Europoje. A. Rubik, aktyviai dalyvavusi šiose eitynėse, suprato norinti nuveikti daugiau.

Ji sukūrė 14 trumpų vaizdo filmukų apie seksą, kurį internetu pamatė maždaug 10 mln. žmonių. Tada ji parašė „#sexedpl“ knygą, kurios jau parduota 130 000 egzempliorių. Bet, nusiuntusi 1000 egzempliorių į mokyklas, ji iškart sulaukė neigiamos reakcijos.

Kai kurių mokyklų direktoriai jas uždraudė, pranešė A. Rubik. Į jos pasiūlymą, pateiktą švietimo ministrui aptarti pamokų apie seksą su pedagogais, nebuvo sureaguota, o jai pačiai buvo priklijuota „netinkamos Lenkijos propaguotojos“ etiketė, kaip ir Donaldui Tuskui, buvusiam Lenkijos premjerui ir šiuo metu einančiam Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigas.

Praėjusių metų pabaigoje „Teisės ir teisingumo“ (TTP) partija pristatė įstatymo projektą, kuriuo siekta iš šeiminio smurto definicijos išbraukti „vienkartinio sutuoktinio sumušimo“ teiginį. Pasiūlymas, sukėlęs pasipiktinimą iš žmogaus teisių grupių, buvo atmestas kone per kelias valandas. Vis dėlto vyriausybė apkarpė finansavimą nevyriausybinėms grupėms, padedančioms skriaudžiamoms moterims.

Organizacija „Human Rights Watch“ paragino Lenkijos vyriausybę „nedelsiant sustabdyti puolimą, nukreiptą prieš moterių teisių gynėjus ir atitinkamas organizacijas, ir ištirti bei pasmerkti prieš juos naudojamą užgauliojimo taktiką“, teigia grupė savo vasario 6 d. publikuotame pareiškime.

A. Rubik pranešė turinti planų išplėsti savo kampaniją; ji pabrėžė sieksianti suburti žmones į atviresnes diskusijas apie tai, kaip reikėtų šviesti lenkų jaunimą sekso klausimais. „Aš svajoju apie tokį „Sexedpl“ autobusą, kuris vežiotų pedagogus po visą Lenkiją rengti seminarų“, – sakė A. Rubik. Ji ketina pamėginti įtikinti bendroves paremti tokią kampaniją. „Net jeigu lytinis švietimas, kaip aiškėja, yra rizikinga tema Lenkijoje.“