Politikė nuramino prieš jos kandidatūrą maištaujančius įstatymų leidėjus pažadėjusi, kad eis šias pareigas tik iki 2022 metų. Balsavimas dėl Atstovų Rūmų pirmininko įvyks sausio 3-iąją – pirmą naujos sudėties Kongreso darbo dieną. Lapkritį vykusiuose kadencijos vidurio rinkimuose demokratai paveržė iš prezidento Donaldo Trumpo respublikonų Atstovų Rūmų kontrolę. Naujos sudėties Kongresas bus jaunesnis ir pasižymės didesne įvairove – jame dirbs daugiau moterų ir mažumų atstovų. Kalifornijai atstovaujanti 78 metų N. Pelosi, laikoma puikia politikos stratege, Atstovų Rūmų pirmininko poste dirbo ketverius metus nuo 2007-ųjų. Ji buvo pirmoji moteris, paskirta į šias pareigas. Naujos sudėties Kongresui rengiantis pradėti darbą, kai kurie įstatymų leidėjai reiškė nepasitenkinimą, kad N. Pelosi atstovauja senajai gvardijai. Susiję straipsniai: Nancy Pelosi perrinkta JAV Kongreso demokratų lydere ir sieks tapti Atstovų Rūmų pirmininke Trumpo aplinkoje – dar vienas nemalonus skandalas Trečiadienį politikė pranešė, kad Atstovų Rūmų demokratai iki vasario 15-osios surengs balsavimą dėl kadencijų limito nustatymo aukščiausiems vadovybės postams. „Mane tenkina šis siūlymas ir ketinu jo laikytis nepriklausomai nuo to, ar jis bus priimtas“, – sakė N. Pelosi. Tai reiškia, kad ji Atstovų Rūmų pirmininkės poste galės dirbti iki 2022-ųjų. Grupė įstatymų leidėjų, anksčiau kėlusių klausimą dėl N. Pelosi galimybių vėl tapti Atstovų Rūmų pirmininke, pareiškė, kad dabar palaikys jos kandidatūrą. Atstovų Rūmų pirmininkas yra trečias pagal rangą JAV pareigūnas po prezidento ir viceprezidento. Senatą tebekontroliuoja Respublikonų partija. Atstovų rūmų kontrolė leis Demokratų partijai inicijuoti tyrimus, reikalauti pateikti dokumentus ir apskritai gerokai apsunkinti prezidento D. Trumpo gyvenimą. Akivaizdu, kad bendras darbas nebus lengvas. Tai patvirtino ir antradienio epizodas, kai pozuodami bendrai nuotraukai Baltuosiuose rūmuose N. Pelosi, D. Trumpas ir Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeris priešais televizijos kameras įsivėlė į emocingą ginčą dėl prezidento planų atsitverti nuo Meksikos didžiule tvora.

