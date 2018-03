„Mianmaro prezidentas Htinas Kyaw atsistatydino 2018 metų kovo 21 dieną“, – sakoma prezidento oficialiojoje „Facebook“ paskyroje paskelbtame pranešime. Ten pat nurodoma, kad naujasis lyderis bus paskirtas „per septynias darbo dienas“.

