Šis žingsnis dar labiau pabrėžė didelę įtampą, šią savaitę tvyrančią tarp skirtingų kovotojų frakcijų separatistų kontroliuojamoje rytinės Luhansko srities dalyje. „Šiandien Igoris Venediktovičius Plotnickis pranešė apie atsistatydinimą dėl sveikatos būklės“, – Luhansko informacijos centras citavo regiono slaptosios policijos vadovą Leonidą Pasečniką. L. Pasečnikas pridūrė perimantis LNR kontrolę iki naujų rinkimų. Jis aiškino, kad I. Plotnickis blogai pasijuto dėl ankstesnių sužeidimų, patirtų per kautynes. „Pasireiškė daugelis kovinių sužeidimų, kontūzijos padariniai“, – sakoma pareiškime. Vėliau L. Pasečnikas paskelbė, kad I. Plotnickis paskirtas LNR „įgaliotuoju atstovu“ Minsko taikos susitarimų įgyvendinimo klausimams. Susiję straipsniai: Ukrainos pareigūnas: į Luhanską įžengė reguliariosios Rusijos armijos pajėgos Rytų partnerystės viršūnių susitikimas: karas Ukrainoje nustumtas į šoną Anksčiau šią savaitę I. Plotnickis paskelbė atleidžiantis separatistų vidaus reikalų ministrą Igorį Kornetą ir apkaltino jį rezgus planus įvykdyti perversmą. Tačiau I. Kornetas iš posto trauktis atsisakė, o jam ištikimi ginkluoti žmonės dvi dienas blokavo dalį Luhansko miesto centro, bet ketvirtadienį išsiskirstė. Rusijos žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad I. Plotnickis nesugebėjo suvaldyti padėties ir ketvirtadienį atvyko į Maskvą. Penktadienį I. Plotnickio atstovė, su kuria pavyko susisiekti naujienų agentūrai AFP, pareiškė „neturinti galimybės komentuoti šios informacijos“. Luhanskas yra viena iš dviejų Rytų Ukrainos sričių, iš dalies kontroliuojamų Maskvos remiamų separatistų. Per jų karą su Kijevo vyriausybės pajėgomis nuo 2014 metų balandžio žuvo jau daugiau kaip 10 tūkst. žmonių. Ukraina penktadienį paskelbė, kad per pastarąją parą vykusius susirėmimus šalies rytuose žuvo penki vyriausybės pajėgų kariai. Kijevas kaltino Rusiją pasiuntus daugiau savo pajėgų į Luhansko sritį, krečiamą separatistų tarpusavio vaidų. Ukrainos kariuomenės antiteroristinės operacijos štabas atskirai pranešė, kad priešininkų pusėje žuvo aštuoni kovotojai, o dar devyni buvo sužeisti. Praėjusią parą užfiksuotas žuvusiųjų skaičius – didžiausias nuo rugpjūčio 25 dienos, kai įsigaliojo naujas taikos susitarimas, kuriuo buvo siekiama užbaigti konfliktą.

