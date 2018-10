Kardinolas buvo kaltinamas nesiėmęs veiksmų prieš kunigus pedofilus, kai buvo Pensilvanijos vyskupas. D. Wuerlas atsistatydino iš Vašingtono arkivyskupo pareigų. Praėjusį mėnesį jis paskelbė planuojantis susitikti su pontifiku aptarti savo atsistatydinimo klausimo.

