Per „Twitter“ paskelbtame pranešime apie atsistatydinimą Sh. Vera rašo, kad susitarimas, kuriam ankstesnę dieną „kolektyviai“ pritarė Britanijos vyriausybė, „palieka JK pusiaukelės name be jokios laiko ribos, kada pagaliau būsime suvereni valstybė“.

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD— Shailesh Vara MP (@ShaileshVara) November 15, 2018