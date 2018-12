JAV eksprezidento Baracko Obamos (Barako Obamos) paskirto B. McGurko atsistatydinimas įsigalios gruodžio 31-ąją. Apie šį sprendimą pasiuntinys paskelbė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė išvesti iš Sirijos amerikiečių karius, o gynybos sekretorius Jimas Mattisas pareiškė atsistatydinantis dėl nesutarimų su valstybės vadovu.

Dar praeitą savaitę specialusis JAV pasiuntinys kovos su IS reikalams sakė, kad „niekas neskelbia, jog misija (kovoje su IS) yra baigta“. Tuo metu D. Trumpas anksčiau šią savaitę paskelbė pergalę prieš IS Sirijoje ir nurodė, kad planuoja išvesti iš šalies visą JAV kontingentą.

D. Trumpas, dėl laikino vyriausybės uždarymo turėjęs atidėti savo kalėdinę kelionę į Floridą, šeštadienį dar kartą pakartojo, kad „ISIS (IS) didžiąja dalimi yra įveikta“.

„Kai tapau prezidentu, ISIS siautėjo, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė prezidentas. – Dabar ISIS yra didžiąja dalimi įveikta, ir kitos vietinės šalys, įskaitant Turkiją, turėtų lengvai pasirūpinti tuo, kas liko. Mes vykstame namo!“

Pranešama, kad B. McGurkas savo atsistatydinimo laiške pareiškė, jog iš tiesų IS kovotojai dar neįveikti, o anksčiau laiko išvedus JAV karius iš Sirijos, gali susidaryti palankios sąlygos džihadistams vėl perimti regiono kontrolę.

45 metų specialusis pasiuntinys turėjo dirbti iki vasario, tačiau, kaip skelbiama, pajuto, kad po D. Trumpo pareiškimo apie karių išvedimą iš Sirijos eiti savo pareigų jis nebegali.

Išvedus amerikiečių karius iš Sirijos, tūkstančiams kurdų kovotojų, kuriuos Pentagonas daugybę metų treniravo ir tiekė ginklus kovai su IS, kils grėsmė būti užpultiems Turkijos.

„Būtų neatsakinga mums tiesiog pasakyti: „Na, fiziškai kalifatas sutriuškintas, taigi, dabar galime iš čia išeiti“, – anksčiau šį mėnesį žurnalistams sakė B. McGurkas.

„Manau, kad bet kas, stebėjęs tokį konfliktą, su tuo sutiktų“, – pridūrė jis.

„Visiškas politikos pasikeitimas“

B. McGurkas JAV pasiuntinio kovos su IS reikalams pareigas ėjo nuo 2015 metų.

Jis taip pat yra dirbęs valstybės sekretoriaus pavaduotoju Irako ir Irano reikalams, o respublikono prezidento George'o W. Busho administracijoje buvo vyresniuoju pareigūnu Irako ir Afganistano reikalams.

Elektroniniame laiške, kuriame pranešė kolegoms apie savo sprendimą atsistatydinti ir su kuriuo susipažino leidinys „The New York Times“, B. McGurkas pavadino D. Trumpo žingsnį „šokiruojančiu“ ir „mums išdėstytu visišku politikos pasikeitimu“

„Tai sutrikdė mūsų koalicijos partnerius ir suglumino mūsų kovos partnerius“, – rašė B. McGurkas.

„Šią savaitę dirbau, kad padėčiau suvaldyti dalį krizės, bet, kaip daugelis jūsų girdėjo mano susitikimuose ir pokalbiuose telefonu, galiausiai padariau išvadą, kad negaliu vykdyti šių naujų instrukcijų ir išlaikyti savo principingumo“, – pridūrė jis.

D. Trumpas, be kita ko, šią savaitę JAV politikus ir tarptautinius sąjungininkus pribloškė dar vienu savo sprendimu – reikšmingai sumažinti savo pajėgas Afganistane.

Staigus JAV užsienio politikos, puoselėtos daugybę metų, pakeitimas sukels riziką, kad karo krečiamuose regionuose tęsis kraujo liejimas.

J. Mattisas, į atsargą išėjęs generolas, dažnai vadintas „paskutiniu suaugusiuoju“ D. Trumpo administracijoje, pranešdamas apie sprendimą trauktis aiškiai leido suprasti, kad nusprendęs išvesti karius iš Sirijos prezidentas peržengė ribas.

Pasitraukus J. Mattisui, B, McGurkui ir, kiek anksčiau, prezidento patarėjui nacionalinio saugumo klausimais Herbertui Raymondui McMasteriui (Herbertui Reimondui Makmasteriui) ir Baltųjų rūmų administracijos vadovui Johnui Kelly (Džonui Keliui), D. Trumpas, neturintis politinės, diplomatinės ar karinės patirties, lieka savo poste vis vienišesnis.

Vis dėlto Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders (Sara Sanders) penktadienį atmetė susirūpinimą dėl atsistatydinimų virtinės ir D. Trumpo izoliacijos.

„Galiausiai, Amerikos žmonės išrinko vieną asmenį būti vyriausiuoju ginkluotųjų pajėgų vadu“, – sakė ji.

„Galiausiai, sprendžia jis, – pridūrė S. Sanders. – Tam jis ir buvo išrinktas.“