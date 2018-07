Apie jo pasitraukimą pranešė BBC. B. Johnsonas pasitraukė likus pusvalandžiui iki Theresos May kalbos britų parlamente dėl jos siūlomo „Brexit“ plano, sukėlusio nemažą pyktį konservatorių partijos viduje.

„Šią popietę premjerė priėmė Boriso Johnsono atsistatydinimą iš užsienio reikalų sekretoriaus pareigų“, – sakoma premjerės Theresos May vyriausybės pareiškime.

„Netrukus bus pranešta, kas jį pakeis. Premjerė dėkoja Borisui už jo darbą“, – priduriama jame.

Pranešama, kad B. Johnsonas kritikavo Th. May planus išlaikyti stiprius ekonominius ryšius su Europos Sąjunga po to, kai kitąmet Britanija paliks Bendriją.

Tačiau nuo penktadienio, kai britų ministrų kabinetas patvirtino tą planą, B. Johnsonas susilaikė nuo viešų komentarų.

Pirmadienį jis turėjo būti vienas iš Londone vykstančio viršūnių susitikimo dėl Vakarų Balkanų pirmininkų, tačiau renginyje nepasirodė.

BBC politikos analitikės Lauros Kuenssberg teigimu, šis B. Johnsono ėjimas pavertė nepatogią premjerės situaciją į visišką vyriausybės krizę. Jos teigimu, B. Johnsonas buvo ne tik eilinis ministras, tačiau buvo tapęs visos pasitraukimo iš ES kampanijos veidu.

B. Johnsonas nuo pat referendumo kampanijos pradžios aktyviai ragino trauktis iš ES.

Jo atsistatydinimas pakurstė kalbas, kad galbūt jis ieškos partijos paramos ir bandys užimti premjero kėdę.

Vokietijos jaunesnysis užsienio reikalų ministras Michaelis Rothas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Tebelaukiame šeimininko.“

Keliomis valandomis anksčiau iš savo posto atsistatydino šalies „Brexit“ reikalų sekretorius Davidas Davisas.

D. Daviso atsistatydinimas buvo skaudus smūgis Th. May, tačiau B. Johnsono pasitraukimas supurtė jos vyriausybės pamatą.

Po D. Daviso ir B. Johnsono atsistatydinimų Europos Tarybos prezidentas Donaldas Tuskas savo „Twiter“ paskyroje rašė, kad „Politikai ateina ir išeina, tačiau jų sukurtos problemos žmonėms išlieka. Man labai gaila, kad kartu su Davisu ir Johnsonu neišeina „Brexit“ idėja. Bet, kas žino...“

Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows?— Donald Tusk (@eucopresident) July 9, 2018