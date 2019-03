Vyriausybei šiuo metu laikinai vadovaujantis Juha Sipila (Juha Sipilė) sakė suomių viešajam transliuotojui YLE, kad viešosios nuomonių apklausų rodomas faktas, jog valdančiąją Centro partiją palaiko vos 14 proc. gyventojų, reiškia, kad per 2020 metais vyksiantį šios politinės jėgos suvažiavimą „tikrai nekelsiu savo kandidatūros (į pirmininko postą), jei bus (tik) tokia parama“. Nuo 2015 metų trijų partijų suformuotai koalicijai vadovaujantis J. Sipila penktadienį netikėtai nusprendė atsistatydinti, kadangi jo kabinetui nepavyko prastumti svarbaus socialinio modelio ir sveikatos apsaugos reformų paketo. Šiuo planu, kurį nuo 2006 metų ruošė kelios ankstesnės vyriausybės, ketinta išspręsti senstančios visuomenės problemą, padidinti socialinės apsaugos sistemos veiksmingumą ir iki 2029 metų sumažinti viešąsias išlaidas trimis milijonais eurų. Susiję straipsniai: Suomijos vyriausybė atsistatydino dėl nepavykusių reformų Skvernelis susitiks su Suomijos premjeru, aptars „Rail Baltica“ aktualijas Taip pat siūloma suteikti Suomijos savivaldybėms ir regionams daugiau laisvės rinktis tarp valstybinių ir privačių subjektų, teikiančių socialines bei sveikatos apsaugos paslaugas. 57 metų buvęs verslininkas ir investuotojas Centro partijos – vienos iš trijų Suomijos pagrindinių politinių jėgų – pirmininku buvo išrinktas 2012 metais. Parlamento rinkimai Suomijoje vyks balandžio 14 dieną. Anot J. Sipila, šio balsavimo rezultatai „neabejotinai“ nulems jo, kaip partijos lyderio, ateitį. Kovo 7 dieną YLE užsakymu atlikta apklausa rodo, kad šiuo metu populiariausia yra opozicinė Socialdemokratų partija: ją palaiko 21,3 proc. rinkėjų. Kiek mažiau paramos turi vyriausybėje atstovaujama konservatyvioji Nacionalinės koalicijos partija ir Centro partija: jas atitinkamai palaiko 16,2 proc. ir 14,1 proc. elektorato. 5,5 mln. gyventojų turinti Suomija nuo liepos 1-osios rotacijos tvarka perims pirmininkavimą Europos Sąjungai. Socialdemokratų partijai vadovaujantis opozicijos lyderis Antti Rinne (Antis Rinė) išreiškė susirūpinimą, kad atsistatydinus ministrų kabinetui šalis keliems mėnesiams liks be stabilios vyriausybės. Jis taip pat nerimauja, kad Suomija turės mažiau laiko paruošti pirmininkavimo ES darbotvarkę, kurioje daug dėmesio planuojama skirti tokiems blokui svarbiems klausimams kaip Didžiosios Britanijos pasitraukimas iš Bendrijos. J. Sipila tokio susirūpinimo nesureikšmino ir teigė YLE, kad Suomija jau paruošusi visavertę pirmininkavimo ES programą. Politikas patikino, kad jo laikinoji vyriausybė „atsakingai pasirūpins visais klausimais“.

