Per partijos valdybos posėdį jis sakė atsisakysiantis ministro pareigų, kai bus baigtos derybos dėl biudžeto strategijos. „Sutelkti mūsų politinę veiklą į mums svarbiausias temas reiškia, kad per ateinančias 330 dienų (iki rinkimų) privalau kiekvieną dieną asmeniškai skirti tam dėmesio. Tačiau tai nėra įmanoma tuo pačiu vykdant sveikatos apsaugos ir darbo ministro uždavinius“, – aiškino J. Osinovskis. Jis pridūrė, kad laikotarpiu iki rinkimų turi visokeriopai atsidėti partijos reikalams, tačiau dabar dirbdamas vyriausybėje yra atsakingas už itin Estijai svarbią sritį ir mano, kad būtų netinkama skirti šiam darbui nepakankamai dėmesio. Susiję straipsniai: Po susitikimo su Baltijos šalių lyderiais – bandymai atverti Trumpui akis apie neišnaudotas galimybes Estijos prezidentė apie Rusijos veiksmus: tokia veikla tikrai beprecedentė „Būtent dėl šios priežasties mano atsakomybė prieš partiją ir prieš Estijos žmones reikalauja perduoti estafetės lazdelę. Nutariau toliau vadovauti partijai kaip parlamento frakcijos seniūnas. Žinau, kad šis sprendimas yra būtinas partijai ir kad jis teisingas“, – ministro žodžius cituoja Estijos visuomeninio transliuotojo portalas. Kadangi šiuo metu vyksta derybos dėl valstybės biudžeto strategijos, o J. Osinovskis vadovauja jose dalyvaujančiai SDPE delegacijai, ministras sakė laikantis savo pareiga užbaigti šį procesą. „Tai reiškia... kad turime pakankamai laiko rasti tinkamą mano dabartinių pareigų perėmėją. Manau, artimiausiomis savaitėmis galėsiu pateikti partijos vadovybei savo pasiūlymą“, – sakė J. Osinovskis.

