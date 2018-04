A. Rudd pastaruoju metu patyrė didėjantį visuomenės spaudimą dėl elgesio su senyvais Tautų Sandraugos valstybių piliečiais, ypač atvykusiais iš Karibų regiono ir sudarančiais vadinamąją „Windrush“ kartą. Praeitą savaitę ji sakė įstatymų leidėjams, kad nėra suformuluota jokių tikslų išsiųsti iš Jungtinės Karalystės neteisėtai šalyje gyvenančius asmenis. Tačiau sekretorė nusprendė trauktis iš pareigų, kai buvo paviešinta jos biurui adresuotų dokumentų, parodžiusių, kad tokie tikslai buvo nustatyti. „Turėjau apie tai žinoti ir prisiimu visą atsakomybę dėl fakto, kad nežinojau“, – sakoma jos atsistatydinimo rašte Britanijos ministrei pirmininkei Theresai May. A. Rudd taip pat pripažino „netyčia suklaidinusi Vidaus reikalų specialųjį komitetą“. Dramatiškas A. Rudd pasitraukimas yra skaudus smūgis premjerei Th. May, dar penktadienį tvirtinusiai, kad ji „visiškai pasitiki“ vidaus reikalų sekretore. Šis atsistatydinimas gali neigiamai paveikti ketvirtadienį Anglijoje vyksiančius vietos tarybų rinkimus. Pastaroji kontroversija kilo paaiškėjus, kad daugelis vadinamosios „Windrush“ kartos žmonių, legaliai atvykusių į Didžiąją Britaniją po Antrojo pasaulinio karo, susidūrė su deportacijos grėsme. Tokį neteisingą elgesį su jais paskatino „priešiškos aplinkos“ imigracijos politika, kurią Th. May skatino 2010-2016 metais eidama vidaus reikalų sekretorės pareigas, o vėliau tęsė A. Rudd. Opozicinė Leiboristų partija apkaltino A. Rudd nekompetetingumu, taip pat priekaištavo, kad sekretorė yra Th. May „gyvasis skydas“. „Tai buvo neišvengiama, stebina tik tai, kad tam reikėjo tiek laiko“, – po A. Rudd sakė leiboristų šešėlinio kabineto vidaus reikalų sekretorė Diane Abbott. „Šios krizės architektė Theresa May dabar privalo žengti į priekį ir nuodugniai ir atvirai papasakoti, kaip jai vadovaujant susidarė ši nepateisinama situacija“, – pažymėjo leiboristė. Pusiausvyrą palaikiusi jėga Rašytiniame pareiškime po A. Rudd atsistatydinimo Th. May pažymėjo mananti, kad vidaus reikalų sekretorė „sąžiningai“ liudijo įstatymų leidėjams, ir sakė, kad Didžioji Britanija mėgina vykdyti „ryžtingą, bet sąžiningą“ imigracinę politiką. Premjerė svarbią kabineto narę prarado itin nepalankiu metu, likus kelioms dienoms iki vietos rinkimų, kuriuose leiboristai gali paveržti iš konservatorių kelias anksčiau torių bastionais laikytas tarybas, įskaitant Londoną. Anglijos pietinėje pakrantėje esančioje Heistingso apygardoje į parlamentą išrinkta A. Rudd vidaus reikalų sekretorės poste dirbo nuo 2016 metų. Ji laikėsi palyginti nuosaikios pozicijos Europos Sąjungos atžvilgiu ir buvo tarsi pusiausvyrą palaikanti jėga kabinete, kuriame dirba kelios ryškios „Brexit“ šalininkų stovyklos figūros. Užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas ir aplinkos sekretorius Michaelas Gove'as, prieš 2016 metų „Brexit“ referendumą aktyviai raginę piliečius balsuoti už šalies pasitraukimą iš ES, pasklidus žiniai apie A. Rudd atsistatydinimą negailėjo pagyrimų buvusiai kolegei. „Išties liūdna, kad @AmberRuddHR nebebus kabinete. Puiki kolegė, nuveikusi didžiulį darbą po pernai įvykdytų teroristinių išpuolių ir labai besirūpinanti žmonėmis, kurių labui ji dirba“, – parašė B. Johnsonas socialiniame tinkle „Twitter“. Vieną jautriausių žinučių paskelbė buvęs ilgametis iždo kancleris George’as Osborne’as, dirbęs Davido Camerono konservatorių vyriausybėje. Jis parašė: „Ką tik vyriausybė tapo šie tiek mažiau žmoniška“. A. Rudd pirmadienį turėjo dar kartą stoti prieš įstatymų leidėjus, tačiau sekmadienį vėlai vakare priėmė sprendimą trauktis. Savo atsistatydinimo laiške ji pripažino, kad tam tikrais atvejais su žmonėmis, turinčiais teisę būti Britanijoje, nebuvo elgiamasi „sąžiningai ir žmoniškai“. A. Rudd pridūrė, jog vylėsi, kad artimiausiais mėnesiais pavyks priimti naują įstatymą, kuris gintų vadinamąją „Windrush“ katrą. 1948 metais laivas „Windrush“ atplukdė į Didžiąją Britaniją pirmąją imigrantų grupę iš Karibų. Šie žmonės po karo turėjo padėti atstatyti šalį. Paskui juos į Britaniją plūstėjo imigrantai iš visos Tautų Sandraugos. 1971 metais buvo priimtas įstatymas, suteikęs šiems žmonėms teisę likti šalyje. Tačiau daugelis jų taip ir neįteisino savo statuso, nes į šalį atvyko dar būdami vaikai, neturėdami dokumentų, o vėliau taip ir nesikreipė dėl jų išdavimo. Pastaraisiais metais britų vyriausybė ėmėsi griežčiau kovoti su nelegalia imigracija ir pradėjo identifikuoti asmenis, neturinčius asmens tapatybės dokumentų. Į pareigūnų taikiklį pakliuvo daug senyvų „Windrush“ kartos žmonių. Toks elgesys su šiais žmonėmis, dalis kurių prarado darbą ir įklimpo į skolas, bandydami įrodyti savo statusą, sukėlė paspiktinimo audrą ir privertė premjerę Th. May balandį asmeniškai atsiprašyti Karibų regiono šalių lyderių.

