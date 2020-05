Atšaukiama Taline vykstanti Tarptautinė kibernetinio saugumo konferencija

Dvyliktoji kasmetinė konferencija, į kurią paprastai susirenka daugiau nei 600 kibernetinio saugumo ekspertų iš viso pasaulio, atšaukiama dėl koronaviruso SARS-CoV-2 pandemijos, kilus susirūpinimui dėl visuomenės sveikatos.

Siekiant įvertinti pranešėjų atliktą paruošiamąjį darbą, CCDCOE organizuos „CyCon“ pranešimų pristatymą internetu, tačiau ekspertų fizinio susibūrimo nebus, nurodė centras.

Taline gegužės 26–29 dienomis turėjusiai įvykti konferencijai CCDCOE užsakytų ir atrinktų straipsnių rinkinys bus pristatytas atskirame leidinyje „Vizija 20/20. Kitas dešimtmetis“ (20/20 Vision: The Next Decade). Leidinyje bus analizuojami tolesnės kibernetinio saugumo plėtros per ateinantį dešimtmetį ir kibernetinių konfliktų klausimai.