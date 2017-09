„Sprogdinimą Londono metropolitene surengė grupuotės „Islamo valstybė“ padalinys“, – sakoma pranešime, kurį išplatino džihadistų propagandos agentūra „Amaq“. Penktadienio rytą Parsons Grino stotyje metropoliteno traukinyje sprogus savadarbiam sprogstamajam užtaisui buvo sužeisti 29 žmonės. Policija tebeieško kaltininkų. Tai yra ketvirta teroro ataka Didžiosios Britanijos sostinėje nuo kovo mėnesio, kai vienas užpuolikas prie britų parlamento automobiliu partrenkė daugiau kaip 50 žmonių, kurių keturi mirė, ir mirtinai subadė policininką.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.