Trečiadienio pavakare sostinės rajone, kuriame gyvena daug šiitų, vienas mirtininkas susisprogdino imtynių klube, kur tuo metu vyko varžybos. Prie pastato susirinkus daug žmonių, tarp jų saugumo pajėgų narių ir žurnalistų, buvo detonuotas šalimais stovėjęs sprogmenų prikrautas automobilis. Per sprogdinimus žuvo daugiau kaip 20 žmonių, tarp jų – du naujienų televizijos „Tolo News“ darbuotojai. Dar per 70 žmonių buvo sužeisti.

