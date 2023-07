„Atostogų jie tikrai nepamirš“: po Krymo tilto atakų pasipylė panikuojančių rusų skundai

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka surinko ir publikavo rusų skundus.

„Aktuali informacija tiems, kurie ketina išvykti iš Krymo sausumos keliu. Svarbiausia su savimi pasiimti pakankamai vandens. Vietos „verslininkai“ nusprendė pasinaudoti šia situacija ir, norėdami pasipelnyti, vandens kainą padidino 8–10 kartų!

Būdami Kryme, atsisiųskite žemėlapių, kuriais galima naudotis neprisijungus prie interneto. Chersono, Zaporižios ir Donecko srityje mobiliuoju ryšiu galima naudotis tik turint SIM kortelę „Phoenix“, bet ją galima įsigyti netoli kontrolės punkto. Kortelės kaina – 2 tūkst. rublių.

Russian tourist chats are full of panicked Russians who did not get the vacation they desired.



Situacija su tualetais irgi apgailėtina. Nemokami tualetai degalinėse uždaryti, nes neva žmonių srautas yra per didelis. Bet galima susitarti už 500 rublių. Vaikams, nėščioms moterims, neįgaliesiems ir specialiosios karinės operacijos dalyviams kaina mažesnė – 400 rublių“, – skundžiamasi pokalbių kanaluose.

Kitas rusas pasakoja, kaip jam su šeima pavyko pasiekti pirmąjį pasienio punktą.



„Muitinė. Prisipylėme degalų paskutinėje „Lukoil“ degalinėje, bet joje nėra tualetų. Priešinga kryptimi, link Rostovo – didelės spūstys. Kontrolės punkte patikrino dokumentus, pasus ir vaiko gimimo liudijimą. Muitinėje yra tualetas, daug žmonių, keliaujančių pėsčiomis su lagaminais, kurie tikrinami kaip oro uoste. Jeigu važiuojate automobiliu, tikrina tik dokumentus“, – rašo jis.

„Kodėl jie sakė, kad garantuoja sausumos kelio į Krymą saugumą, jeigu negali apsaugoti Krymo tilto, kuris yra pusiaukelėje?“ – piktinasi kitas.

Darv vienas rusas skundžiasi, kad „MegaFon“ [mobiliojo ryšio operatorius] visiškai neveikia, nėra ryšio.

„Dar vakar pagalvojau, koks kvailys dabar vyktų atostogauti į Krymą. Ką gi, atostogų jie tikrai nepamirš, grįžę frontu. Jie trikdo mūsų kariuomenės logistiką savo spūstimis, kvaili idiotai“, – pyktį lieja kitas rusas.

Rusijos gyventojai negaili kritikos ir savo pačių valdžiai.

„Mane erzina vienas dalykas: po pirmo karto kompetentingos valdžios institucijos prisiekinėjo, kad eiliniams žmonėms nėra ko baimintis, kad dabar tiltą 50 valandų per parą saugo koviniai delfinai, medūzos, krevetės ir planktonas. Tai kas čia darosi, po velnių?!!!!!! Vėl susimovė?!!!!!!!!“ – pokalbių svetainėse liejasi pyktis.

Delfi primena, kad Rusijos pareigūnai pirmadienį, po ukrainiečių atakos, sustabdžiusios automobilių eismą tiltu, jungiančiu Krymą su Rusija, paragino pusiasalyje įstrigusius poilsiautojus važiuoti namo per okupuotą Ukrainą.



Per ataką žuvo vyras ir žmona, o jų dukra buvo sužeista, todėl prezidentas Vladimiras Putinas nurodė valdžios institucijoms suremontuoti kelią ir padėti Kryme įstrigusiems turistams.

Prasidėjus karui Ukrainoje, komerciniai skrydžiai į Maskvos aneksuotą Krymą buvo sustabdyti, o dauguma Rusijos turistų į Krymą važiuoja tiltu.

Susidarius spūstims, pareigūnai pasiūlė turistams važiuoti 400 kilometrų per Rusijos kariuomenės kontroliuojamas teritorijas, kai kuriose iš jų vykstant smarkiems mūšiams.

The only way for russian military and civilians’ vehicles to get in & out of the occupied Crimea is via mined fields all across the occupied southeast Ukraine. It was “surprise” prepared by russians for Ukrainian armed forces #counteroffensive. But the “joke” turns against them. pic.twitter.com/fESJYZZ5su