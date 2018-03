H. R. McMasterio pasitraukimas papildė virtinę aukšto rango pareigūnų Baltųjų rūmų pareigūnų atleidimų, prasidėjusią nuo nacionalinio saugumo patarėjo Michaelo Flynno. Tarp pasitraukusiųjų taip pat buvo Baltųjų rūmų personalo vadovas Reince'as Priebusas, vyriausiasis strategas Steve'as Bannonas, ekonomikos patarėjas Gary Cohnas ir valstybės sekretorius Rexas Tillersonas. Susiję straipsniai: Trumpo teisininkų komandą palieka Johnas Dowdas Atsistatydino Trumpo sukritikuotas FTB direktoriaus pavaduotojas „Man malonu paskelbti, kad nuo 2018 metų balandžio 4-osios @AmbJohnBolton bus mano naujasis nacionalinio saugumo patarėjas“, – sakoma D. Trumpo „Twitter“ žinutėje. „Esu labai dėkingas už tarnybą generolui H.R. McMasteriui, kuris atliko nuostabų darbą ir visada liks mano draugas. Oficialus kontaktų perdavimas įvyks balandžio 9-ąją“, – pridūrė prezidentas. Planuota, kad H. R. McMasteris baigs darbą vėliau šiais metais, todėl jo pasitraukimas nebuvo itin stebinantis. Tačiau „vanago“ J. Boltono paskyrimas daugelį Vašingtone apstulbino. Šis balsingas Irako karo šalininkas taip pat pasisakydavo už prevencinius smūgius Šiaurės Korėjai ir Iranui, todėl buvo laikomas radikalu netgi tarp respublikonų. Daugelis D. Trumpo artimiausios aplinkos veikėjų J. Boltono paskyrimui griežtai priešinosi – ypač buvę kariškiai, tiesiogiai susidurdavę su žiauria karo tikrove. J. Boltonas dabar atliks itin svarbų vaidmenį kuriant JAV užsienio politiką – jis padės rengti D. Trumpo sprendimus gynybos ir saugumo srityje. Jo ideologinis požiūris į užsienio politiką puikiai atitinka karingą D. Trumpo retoriką, nors jiedu ne visada sutardavo, kokiais atvejais reikėtų naudoti jėgą. Kitaip negu valstybės arba gynybos sekretoriai, nacionalinio saugumo patarėjas yra tiesiogiai pavaldus prezidentui, tad jo paskyrimas neprivalo būti patvirtintas Senato. Jis pradės darbą svarbiu laikotarpiu: D. Trumpas šiuo metu svarsto galimybę susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu ir grasina pasitraukti iš šešių galingųjų šalių susitarimo su Iranu dėl Teherano branduolinės programos, turinčio neleisti šiitiškai respublikai pasigaminti branduolinių ginklų. Johnas Boltonas Reuters/Scanpix Kryžkelė Anksčiau prognozuota, kad JAV sausumos pajėgų trijų žvaigždučių generolas H. R. McMasteris po darbo Baltuosiuose rūmuose grįš į kariuomenę ir gaus keturių žvaigždučių generolo postą. Tačiau dabar jis ketina pasitraukti iš viešojo gyvenimo. „Po 34 metus trukusios tarnybos mūsų šaliai paprašiau dimisijos iš JAV armijos nuo ateinančios vasaros, po to aš paliksiu valstybės tarnybą“, – sakoma generolo pareiškime. „Per savo karjerą man buvo didžiausia privilegija tarnauti kartu su nepaprastais ginkluotųjų pajėgų nariai ir pasišventusiai civiliais“, – pridūrė jis. H. R. McMasteris buvo pakviestas pakeisti M. Flynną, D. Trumpo pirmąjį nacionalinio saugumo patarėją, kai šis prisipažino melavęs specialiajam prokurorui Robertui Muelleriui ir tapo valstybės liudytoju. Žinia apie J. Boltono paskyrimą sulaukė itin skirtingų reakcijų, atitinkančių partijų linijas. Uolus D. Trumpo šalininkas Kongreso narys Lee Zeldinas gyrė šį žingsnį ir tvirtino, kad J. Boltonas „siaubingai nusimanantis“. „Nutekinimai iš NSC (Nacionalinio saugumo tarybos) liausis. Nebebus paliktųjų (ankstesnio prezidento Baracko) Obamos , o komandos dvasia, darna ir darbo rezultatai išaugs. Labai nepakankamai įvertintas, nuostabus amerikietis. Nepaprastai talentingas pasirinkimas“, – jis rašė savo tviterio žinutėje. Tačiau demokratų senatorius Edwardas Markey pareiškė, kad J. Boltono paskyrimas keli „didžiulį pavojų Amerikos žmonėms ir yra aiški prezidento Trumpo žinia, kad jis ruošiasi kariniam konfliktui“.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.