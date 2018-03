„Man tai yra viso gyvenimo garbė, esu dėkingas prezidentui ir sekretoriui už šią galimybę, – sakė naujienų agentūrai AFP sekretoriaus padėjėjas Steve'as Goldsteinas. – Dabar galėsiu pailsėti“. Anksčiau jis ir ir keli kiti Valstybės departamento pareigūnai sakė, kad R. Tillersonas nežinojo, jog yra atleistas iki pat Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo žinutės pasirodymo tviteryje šį rytą, ir kad tiesiogiai su prezidentu apie tai (atleidimą) nebuvo kalbėjęs. S. Goldsteinas sakė, kad buvęs „Exxon Mobil“ vadovas „nežino priežasties“, kodėl yra atleistas, ir „buvo linkęs pasilikti“ poste, jausdamas darąs pažangą nacionalinio saugumo srityje.

