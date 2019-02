Pasak šaltinio, pageidavusio likti anonimu, lyderiai planavo aptarti padėtį dėl Irano karinės veiklos Sirijoje, bet dabar sutarta, kad jie ketvirtadienį pasikalbės tik telefonu, o nauja susitikimo data bus nustatyta, kai tik tai bus įmanoma. Tikėtina, kad susitikimas įvyks keliomis dienomis vėliau nei planuota. Pareigūnas nepateikė jokių priežasčių, kodėl susitikimas buvo atidėtas, bet Izraelio žiniasklaida praneša, kad šį sprendimą teko priimti dėl B. Netanyahu derybų su dešiniojo sparno partijomis prieš balandžio 9-ąją vyksiančius rinkimus. Ketvirtadienis bus paskutinė diena, kai bus galima pateikti kandidatų sąrašus. Kremliaus pareigūnas Jurijus Ušakovas sakė Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“, kad susitikimas buvo atidėtas dėl Izraelio vidaus politikos priežasčių. Abu lyderiai planavo surengti pirmąsias plačias derybas nuo rugsėjį Kremlių supykdžiusio incidento, kai Sirijos oro erdvės tarnybos per klaidą numušė vieną Rusijos karinį lėktuvą per Izraelio aviacijos antskrydį. B. Netanyahu ir V. Putinas po šio incidento keliskart kalbėjosi telefonu, o lapkritį buvo susitikę Paryžiuje per Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 100-mečio minėjimus. Izraelis yra surengęs šimtus aviacijos smūgių Sirijoje, esą taikydamasis į iraniečių ir Teherano remiamo libaniečių šiitų sukarinto judėjimo „Hizbollah“ objektus. Žydų valstybė ir Rusija įkūrė „konfliktų mažinimo“ tiesioginę liniją, turinčią padėti išvengti atsitiktinių susirėmimų toje šalyje. B. Netanyahu yra pažadėjęs neleisti Izraelio pagrindiniam priešininko Irano pajėgoms įsitvirtinti kaimyninėje valstybėje. Tiek Rusija, tiek Iranas yra Sirijos prezidento Basharo al Assado sąjungininkai, padėję jo pajėgoms įgyti pranašumą prieš šalyje veikiančius sukilėlius ir džihadistus.

