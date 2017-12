Pirmieji juo pasivaikščioti panoro per 3 tūkst. smalsuolių.

488 metrų ilgio iš stiklo pluošto pagamintas tiltas yra keturių metrų pločio ir kybo 218 metrų aukštyje virš įspūdingo grožio slėnio, esančio tarp dviejų skardžių.

Tiltą specialiai pramogai pagamino „Hebei Bailu Group“.

Tilto apačia išklota 1 tūkst. 77 stiklo pluošto plytelėmis, kiekvienos iš jų storis siekia keturis centimetrus.

Jas prilaiko 12 vanadžio lynų, sveriančių apie 126 tonas.

Anot statytojų, tiltas saugus ir atlaikytų net 6 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimą. O ir vaizdai, atsiveriantys po kojomis ir aplink, tiesiog gniaužia kvapą.

„Tai labai įspūdinga. Visai nesigailime šitiek kopę, kad pamatytume tiltą – jis pačioje pasaulio viršūnėje! Nuostabus jausmas“, – sakė tiltą suspėję aplankyti turistai.

„Mūsų suprojektuotas tiltas gali išlaikyti iki 3000 tūkst. žmonių, tačiau saugumo sumetimais vienu metu leisime ant jo būti 600 lankytojų“, – sakė „Hebei Bailu Group“ atstovas Yangas Shaobo.

200 meters above the river, and its bottom is made of GLASS! Dare you walk on the world's longest glass bridge? #bridge pic.twitter.com/Mbu5Mpm2Hp— China Daily (@ChinaDailyUSA) December 20, 2017