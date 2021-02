Remiantis Lenkijos vyriausybės dėl pandemijos įvestais ribojimais, viešbučių užimtumas negali viršyti 50 proc. Apie didelius atvykstančiųjų srautus praneša ir kiti žiemos kurortai.

Vyriausybė praėjusią savaitę nusprendė nuo vasario 12 dienos dviejų savaičių bandomajam laikotarpiui atidaryti viešbučius, kino teatrus ir teatrus, taip pat sporto kompleksus po atviru dangumi ir baseinus. Pasak premjero Mateuszo Morawieckio, šalis pastaruoju metu „trapiai stabilizavo“ naujų infekcijų skaičius. Tačiau restoranai ir barai ir toliau lieka uždaryti.

Sveikatos ministerijos ketvirtadienio duomenimis, per 24 valandas šalyje patvirtinti 7 008 nauji užkrato atvejai. Be to, mirė dar 456 COVID-19 pacientai.

Lenkija turi 38 mln. gyventojų.