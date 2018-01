Požeminių smūgių, užfiksuotų 22 val. 24 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, epicentras buvo už 24 km į šiaurės rytus nuo sostinės, o jo židinys buvo tik 5 km gylyje. Vėliau įvyko dar keli silpnesni pakartotiniai smūgiai, nurodė observatorija. „4,4 balo žemės drebėjimas buvo juntamas visoje sostinėje, taip pat Lamijoje ir Korinte“, – nacionaliniam transliuotojui ERT sakė Graikijos valstybinės žemės drebėjimų prognozių ir apsaugos organizacijos vadovas Eftimijas Lekas. „Gyventojams nereikėtų nerimauti – nesitikime, kad įvyks kažkas didesnio“, – pridūrė jis.. Nacionalinė observatorija smūgių stiprumą iš pradžių buvo įvertinusi 4,2 balo. E. Lekas sakė, kad žemės gelmėse ties pastarojo drebėjimo epicentru esama „smulkių lūžių, neturinčių galimybių sukelti kažką smarkiau“. Pranešimų apie nukentėjusius žmones arba padarytą žalą kol kas nebuvo. Liepą 6,7 balo žemės drebėjimas, supurtęs turistų pamėgtą Koso salą ir Turkijos Bodrumo kurortą, esantį kitapus Egėjo jūros, pareikalavo dviejų žmonių gyvybių ir dar šimtus sužeidė. Graikijos ir Turkijos gelmes raižo nemaži tektoniniai lūžiai. Pastaraisiais metais abi šalis reguliariai supurtydavo seisminiai smūgiai.

