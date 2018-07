Šalies avarinės tarnybos pranešė, kad į jas kreipėsi mažiausiai 10 vairuotojų, kurių automobiliai įstrigo turtinguose Amarusijo ir Ekalio rajonuose, kur per audras keliai virto upėmis. Pasak vieno civilinės gynybos tarnybos atstovo, dėl ankstyvą popietę prasidėjusių liūčių „pagrindiniuose keliuose įstrigo dešimtys automobilių“. Pareigūnas pridūrė, kad dabar eismas pamažu normalizuojasi. Tuo tarpu ugniagesiai informavo, kad susiformavus potvyniui savo namuose trumpam įstrigo apie 160 gyventojų. Dalis kritulių iškrito 25 km atstumu į rytus nuo sostinės esančiame Matyje, kur pirmadienio vakarą žuvo per 80 žmonių, šio pajūrio regiono namus ir viešbučius suniokojus didžiuliams miško gaisrams. Susiję straipsniai: „Pragaro naktis“ Graikijoje: pasigirdo baisių įtarimų Graikijoje – apokaliptiniai vaizdai: liudininkai pasakoja baisias istorijas Kaip pranešė Gynybos ministerija, liepsnų nusiaubtose teritorijose buvo dislokuotos kariuomenės pajėgos, kurios šalina nuolaužas ir kasa drenažo kanalus, kad neleistų potvyniui plėstis. Lapkritį regioną aplink Atėnų užklupus staigiam potvyniui žuvo 16 žmonių.

