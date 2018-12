Incidentas įvyko 7 val. 10 min. vietos (ir Lietuvos) laiku prie Šv. Dionizijaus bažnyčios prabangiame Kolonakio rajone, nurodė policija. Pasak pareigūnų, dėl šio įvykio buvo uždarytas eismas viena iš pagrindinių gatvių. Vienas iš sužeistųjų yra policininkas: jis patyrė nesunkių veido ir rankų traumų, kai mėgino patikrinti „įtartiną“ paketą, apie kurį pranešė bažnyčios ūkvedys. Užtaisui detonavus, jie abu nukentėjo ir buvo hospitalizuoti. Vienos kavinės, esančios netoli tos bažnyčios, darbuotojas sakė televizijai „Skai“, kad sprogimas buvo „galingas“. Arkivyskupijos padėjėjas kunigas Simeonas Voliotis sakė visuomeninei televizijai ERT, kad zakristijonas rado įtartiną paketą prie bažnyčios pagrindinio įėjimo, jį patraukė ir iškvietė policiją. „Bet kokie pavojų gyvybei arba ramybę drumsčiantys veiksmai turi būti pasmerkti, – sakė dvasininkas. – Mano pirmoji mintis buvo, kad nukentėjo koks nors benamis, nes jie dažnai ten dažnai prisiglaudžia. Laimei, taip nenutiko.“ Incidento tyrimui vadovauja kovos su terorizmu padalinio pareigūnai. Kol tyrėjai rinko įrodymus, pareigūnai buvo sustabdę eismą judriose gatvėse aplink įvykio vietą. Pastaraisiais metais Graikijoje buvo surengta ne viena nemirtina ataka prieš valdžios centrus ir ambasadas. Dėl jų dažnai kaltinami anarchistai arba ultrakairiosios grupuotės. Prieš 10 dienų kita savadarbė bomba sprogo prie žiniasklaidos grupės „Skai“ būstinės Atėnų pajūrio priemiestyje ir padarė didelės žalos. Dėl to išpuolio atsakomybės irgi niekas neprisiėmė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.