Incidentas įvyko 7 val. 10 min. vietos (ir Lietuvos) laiku prabangiame Kolonakio rajone, nurodė policija. Pasak pareigūnų, dėl šio įvykio buvo uždarytas eismas viena iš pagrindinių gatvių. Sprogimo lengvai sužeistas policininkas buvo hospitalizuotas. Pastaraisiais metais Graikijoje buvo surengta ne viena nemirtina ataka prieš valdžios centrus ir ambasadas. Dėl jų dažnai kaltinami anarchistai arba ultrakairiosios grupuotės. Prieš 10 dienų kita savadarbė bomba sprogo prie žiniasklaidos grupės „Skai“ būstinės Atėnų pajūrio priemiestyje ir padarė didelės žalos. Dėl to išpuolio atsakomybės irgi niekas neprisiėmė.

