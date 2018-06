„Pasiekėme susitarimą, gerą susitarimą, atitinkantį visas Graikijos nustatytas sąlygas“, – sakė Graikijos ministras pirmininkas. Pasak jo, Makedonija turės naują „sudėtinį pavadinimą su geografine“ nuoroda.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.