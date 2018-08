26 metų Reality Winner ketvirtadienį stos prieš teismą Džordžijos valstijos Ogastos mieste. Prokurorai prašo jai skirti penkerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Tai būtų ilgiausia laisvės atėmimo bausmė už federalinį nusikaltimą, susijusį su informacijos nutekinimu žiniasklaidai. Liepą buvusi Nacionalinio saugumo agentūros (NSA) kontraktininkė prisipažino nukopijavusi slaptą JAV ataskaitą ir persiuntusi ją neįvardintai žiniasklaidos organizacijai. Apie moters suėmimą buvo paskelbtą dieną, kai portalas „The Intercept“ pranešė apie vieną slaptą NSA dokumentą. Jame buvo rašoma apie Rusijos žvalgybos pastangas įsilaužti į Floridoje įsikūrusio balsavimo programinės įrangos tiekėjo sistemą ir rinkimų pareigūnų paskyras prieš 2016 metų prezidento rinkimus. Vėliau JAV žvalgybos agentūros patvirtino, kad Rusija kišosi į JAV prezidento rinkimus.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.