Per trečiadienį miesto centre dvi valandas tęsiančias atakas taip pat buvo sužeisti mažiausiai 23 žmonės, informavo ministerija.

Atsakomybę už vieną iš išpuolių prisiėmė Talibanas, o už kitą – džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS).

Tačiau Afganistano žvalgybos agentūra apkaltino surengus abi atakas Talibano Haqqani (Hakanių) tinklą ir Pakistano kovotojų grupuotę „Lashkar-e-Taiba“.

Talibanas paskelbė, kad išpuolis prie policijos nuovados, esančios Kabulo centro Šari Nau rajone, buvo kerštas už balandžio 2-ąją surengtą antskrydį, kai vienoje judėjimo tvirtovėje šiaurės Afganistane buvo subombarduoti religinės ceremonijos dalyviai.

Šalies pareigūnai teigė, kad šios operacijos taikiniai buvo aukšto rango Talibano vadeivos, tačiau Jungtinių Tautų pagalbos misija Afganistane (UNAMA) pirmadienį pranešė, kad iš 107 aukų dauguma buvo vaikai.

„Tai buvo kerštas atakos kaltininkams ir organizatoriams, kurie naudojo šį centrą (Kabule) atakai (Kundūzo provincijoje) planuoti ir įvykdyti", – sakoma Talibano pareiškime.

Per keletą savaičių trūkusį tyrimą UNAMA patvirtino, kad per antskrydį Daštė Arčio rajone buvo nukauti 36 žmonės, tarp jų 30 vaikų. Be to, buvo sužalotas 71 žmogus, įskaitant 51 vaiką.

Vienas aukšto rango Talibano vadeiva neseniai pareiškė naujienų agentūrai AFP, kad operacija Kundūzo provincijoje buvo propagandinė pergalė kovotojų grupuotei.

„Apskritai žmonės labai pasipiktinę ataka prieš medresę Kundūze. Ji teigiamai paveikė atmosferą Talibanui“, – sakė jis.

„Visos durys į taikos derybas šiuo metu užvertos. Spėju, kad ateityje bus daugiau karo“, – pridūrė Talibano vadeiva.

Trečiadienio išpuolius įvykdė savižudžiai sprogdintojai ir ginkluoti kovotojai, o garsūs sprogimai ir šūviai sustiprino ir šiaip didelę įtampą sostinėje.

Atsakomybę už ataką prieš policijos nuovadą, esančią viename Kabulo vakariniame rajone, kur gyvena daug šiitų, prisiėmė „Islamo valstybė“.

Vasarį Kabule sumažėjus išpuolių skaičiui, Talibanas ir „Islamo valstybė“ pastaraisiais mėnesiais vėl pradėjo aktyviai atakuoti miestą.