Balsavimo rezultatus palyginti dalykiškai komentuoja BBC. T. May sandoris buvo atmestas, tai istorinis pralaimėjimas ir didelė nesėkmė Th. May, „kuri daugiau kaip dvejus metus derėjosi su ES“.

BBC korespondentė Laura Kuenssberg komentare pabrėžia, kad Th. May sutartis ne tik buvo atmesta. Buvo sunaikintas jos planas, ir tai padarė „jos kritikai, kurie net nesutaria tarpusavyje“. Net ministrės pirmininkės rėmėjai esą sutinka, kad vyriausybė padarė daug klaidų. Šis platus nepritarimas visose pusėse yra „Th. May košmaras - nesibaigiantis blogas sapnas“.

Tai buvo „neįprasto chaoso Vestminsteryje“ diena, kai žemieji parlamento rūmai priėmė „triuškinantį nuosprendį“ Th. May „Brexit“ susitarimui, rašo „Guardian“ straipsnyje, pavadintame „Ministrė pirmininkė patyrė istorinį pralaimėjimą“.

„The Telegraph“ savo portale skelbia: „Pažeminimas ministrei pirmininkei“. Komentare apie balsavimą autorė Allison Pearson retoriškai klausia: „Kaip, po velnių, mes patekome į tokią situaciją?“ Esą reikalingi ypatingi gelbėjimai, kad tiek daug žmonių suvienytum prieš save, „tačiau T. May tai pavyko“.

Tomas Peckas komentare „The Independent“ rašo, kad neapykanta T. May sandoriui suvienijo šalį ir parlamentą. Dabar esą niekas negali sakyti, kad Bendruomenių Rūmai neatstovauja britų tautos nuomonei. T. Pecko kolegė Jane Merrick komentare tai pačiai žiniasklaidos priemonei teigia, kad T. May po „triuškinančio „Brexit“ pralaimėjimo turi atsistatydinti - „ji neatstovavo nacionaliniams interesams“ Ir: „Th. May palikimas yra nerimas ir nežinomybė, iš kurių ji žadėjo išvaduoti šalį 2016 metų birželį“.

Ypač dramatiškus žodžius renkasi „Daily Mail“. Jis savo portale skelbia: Th. May „kovoja dėl savo gyvybės“. „Daily Mirror“ trečiadienį pirmajame puslapyje spausdina Th. May nuotrauką ir didžiosiomis raidėmis rašo: „Nėra sutarties, nėra vilties, nėra supratimo, nėra pasitikėjimo“.

„The Sun“ taip pat rašo apie „triuškinantį“ ministrės pirmininkės pralaimėjimą, kuris rodo, kad Th. May „niekuomet nesulauks pakankamai paramos savo strategijai“. Tai yra „tamsiausias momentas jos karjeroje“.

Savo pirmajame puslapyje „Sun“ trečiadienį spausdina neskraidančio ir jau išnykusio paukščio dronto su Th. May veidu piešinį. „Th. May „Brexit“ susitarimas miręs, kaip drontas“, - rašoma čia.

Skečus apie parlamento darbą „The Daily Telegraph“ rašantis Michaelas Deaconas rašo, kad premjerės kreipimasis į parlamentarus prieš balsavimą buvo „toks pat gaivus, kaip apipelijusi sportinė kojinė“.

„Ji buvo tokia pat žaviai įtikinama kaip motina, piktai šaukianti vaikams suvalgyti savo kopūstus arba eiti į lovas alkaniems“, – rašo jis.

Bulvarinio dienraščio „The Sun“ pirmajame puslapyje didžiulėmis raidėmis buvo parašytas žodis „Brextinct“ (angl. extinct – išnykęs, nebeegzistuojantis).

„The Times“ skiltininkas Matthew Parrisas mano, kad atėjo metas parlamentarams perimti į savo rankas „Brexit“ procesą.

„Nei vyriausybėje, nei opozicijoje nėra lyderių, galinčių išvesti mus iš šios keblios padėties“, – rašo jis.

„Theresa May netinka; ji neturi klastingos, slaptos strategijos... ji nežino, ką daryti“, – rašo M. Parrisas.

„Parlamentas turi perimti kontrolę iš premjerės zombės, zombių kabineto ir zombių opozicijos“, – priduria jis.

Tuo tarpu „Daily Mirror“ pirmajame puslapyje rašo: „Jokio susitarimo, jokios vilties, jokio supratimo, jokio pasitikėjimo“, o Th. May vadina „pažeminimą patyrusia premjere“, kurios laukia kova dėl išlikimo.

Anot bulvarinio dienraščio, po šio pralaimėjimo Th. May valdžia „pakibo ant plauko“ ir iškilo grėsmė, kad „Brexit“ procesas gali nugrimzti į chaosą.

„Financial Times“ antraštė skelbia: Th. May pralaimėjimas reiškia problemas ES pozicijai dėl „Brexit“.

„Didžiulis pralaimėjimas verčia ministrę pirmininkę lenktyniauti su laiku“, – rašo laikraštis.

„Daily Express“ pirmajame puslapyje – „Nusivylimas“.

„Atėjo metas parlamentarams imtis savo pareigos ir kartu su Theresa May siekti susitarimo, kuris tenkintų 17,4 mln. žmonių, balsavusių už „Brexit“... Neapvilkite mūsų!“ – rašo dienraštis savo pirmajame puslapyje.

Laikraščio „The Scotsman“ antraštė pirmajame puslapyje skelbia: „Sutriuškinta“.

„Th. May patyrė istorinį pralaimėjimą, prieš ją sukilus toriams“, – pirmajame puslapyje rašo „The Guardian“.

„Ministrė pirmininkė vadovauja susiskaldžiusiai partijai ir šaliai, kaupiančiai maisto produktų ir vaistų atsargas, tarsi ruoštųsi karui. Ji turi nuolankiai kreiptis į savo oponentus ir rasti būdą užkirsti kelią išstojimui iš ES nesudarius susitarimo“, – rašoma laikraščio vedamajame.

„Dabar šalis atsidūrė beprecedentėje per jos konstitucinę istoriją padėtyje: kaip suderinti žmonių suverenumą ir parlamento suverenumą“, - rašo „The Guardian“.