„Vadinamojo Astanos proceso valstybės garantės – Rusijos Federacija, Turkijos Respublika ir Iranas – sutarė lapkričio 28–29 dienomis Astanos proceso pagrindu Kazachstano sostinėje surengti naują, vienuoliktąjį, tarptautinį aukšto lygio susitikimą dėl Sirijos“, – pirmadienį Astanoje žurnalistams sakė ministras. Pasak Kazachstano diplomatijos vadovo, į 11-ąjį Astanos proceso derybų raundą stebėtojų teisėmis pakviesti Jungtinių Tautų ir Jordanijos atstovai. „Į šį susitikimą kviečiami stebėtojai, konkrečiai, JT ir Jordanijos“, – sakė K. Abdrachmanovas. Jis patikslino, kad susitikimas vyks „įprastu formatu, dalyvaujant valstybių garančių, Sirijos Arabų Respublikos ir ginkluotos opozicijos delegacijoms“. K. Abdrachmanovas pažymėjo, kad stebėtojų dalyvavimas numato jų aktyvų įsitraukimą sprendžiant klausimus, kuriuos valstybės garantės yra įtraukusios į susitikimo darbotvarkę. Susiję straipsniai: Sirijoje džihadistai netoli Idlibo nukovė 9 režimo kovotojus Afganistanas: per susirėmimus su talibais žuvo mažiausiai 35 saugumo pajėgų pareigūnai Ministras nurodė, kad JAV šiame susitikime nedalyvaus. „Kiek man žinoma, Jungtinės Valstijos šiandien labiau sutelkusios dėmesį į kovos su teroristinėmis grupuotėmis, pirmiausia „Islamo valstybe“, klausimus. Šie klausimai, kaip žinote, neįtraukti į Astanos proceso darbotvarkę“, – sakė Kazachstano diplomatijos vadovas.

