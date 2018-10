Amnestuojami visi dezertyrai – tiek esantys Sirijoje, tiek už jos ribų. Antradienį valstybinės žiniasklaidos paskelbtame dekrete rašoma, kad amnestija nebus taikoma „nusikaltėliams“ ir besislapstantiems asmenims, nebent jie pasiduos valdžiai. Sirijoje esantys dezertyrai tai turi padaryti per keturis mėnesius, esantys užsienyje - per pusę metų. Amnestija gali paskatinti spartesnį pabėgėlių sugrįžimą. Dalis šių žmonių negalėjo grįžti, nes buvo įtraukti į juoduosius sąrašus. Dekretas paskelbtas vyriausybės pajėgoms per pastaruosius metus susigrąžinus daugelio teritorijų, kurias anksčiau buvo užėmę sukilėliai, kontrolę, įskaitant pietinius šalies rajonus ir rytinius sostinės Damasko priemiesčius. Šiaurės vakaruose esantis Idlibas yra paskutinė opozicijos dar kontroliuojama Sirijos provincija.

