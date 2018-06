KCNA pranešime nurodoma, kad B. al Assadas tai sakė gegužės 30 dieną, priimdamas Šiaurės Korėjos ambasadoriaus skiriamuosius raštus. „Aš apsilankysiu KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje) ir susitiksiu su ... Kim Jong Unu“, – sakęs B. al Assadas. Nėra jokių požymių, kad toks susitarimas būtų planuojamas. Pranešime taip pat cituojami B. al Assado žodžiai, jog jis esąs įsitikinęs, kad Kim Jong Unas „pasieks galutinę pergalę ir realizuos Korėjos susivienijimą“. Sirijos vyriausybė sekmadienį neatsakė į prašymą pakomentuoti. KCNA pranešimas pasirodė tarptautiniam dėmesiui nukrypus į birželio 12 dieną Singapūre planuojamą Kim Jong Uno ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimą.

