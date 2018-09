„Šis nelaimingas incidentas yra Izraelio arogancijos ir nedorumo rezultatas“, – savo laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui sakė Sirijos lyderis. B. al Assadas išreiškė jam užuojautą dėl 15 tame orlaivyje buvusių žmonių žūties. „Esame nusiteikę, kad tokie tragiški įvykiai nei jums, nei mums nesutrukdys tęsti kovą su terorizmu“, – sakė Sirijos lyderis laiške, kurio turinį paskelbė oficiali naujienų agentūra SANA. Karo lėktuvą Il-20 pirmadienio vakarą virš Viduržemio jūros numušė Sirijos pajėgoms priklausanti oro erdvės gynybos sistema S-200. Kaip pareiškė Rusijos gynybos ministerija, Izraelio pilotai, vykdę atakas prieš Sirijos taikinius, pasinaudojo rusų lėktuvu kaip priedanga. Ministerijos teigimu, žydų valstybė įspėjo Maskvą apie planuotą ataką Sirijoje likus vos kelioms minutėms iki operacijos pradžios. Izraelis savo ruožtu tvirtino taikęsis į Sirijos karinį objektą, iš kurio „Irano vardu turėjo būti perkeltos“ ginklų gamybos sistemos, skirtos Libano šiitų sukarintam judėjimui „Hezbollah“. Tai buvo tragiškiausias incidentas tarp sąjungininkų Maskvos ir Damasko nuo 2015 metų pabaigos, kai Rusijos pajėgos ėmė remti B. al Assadą, kurio valdžią buvo susilpninę sukilėliai ir džihadistų kovotojai. Rusijos prezidentas V. Putinas anksčiau šią savaitę pareiškė, kad Rusijos karinio lėktuvo su 15 žmonių įgula numušimą nulėmė „virtinė tragiškų atsitiktinių aplinkybių“. Jis taip pat perspėjo Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu ateityje vengti tokių operacijų bei pažadėjo sustiprinti Rusijos pajėgų Sirijoje saugumą. B. Netanyahu antradienį telefonu V. Putinui sakė „apgailestaujantis“ dėl nelaimės ir pasiūlė Maskvai padėti ją tirti. Vis dėlto Izraelio premjeras pabrėžė, kad rusų lėktuvą numušė „didelio masto ir netiksli Sirijos priešlėktuvinės (sistemos ugnis)“. Pastaraisiais mėnesiais Izraelis rengia vis daugiau atakų Sirijoje prieš režimą arba jo sąjungininką Iraną.

