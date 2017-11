Tai užfiksuota ir tuo metu darytose nuotraukose, kurias viešino vietos žiniasklaida, skelbia „Reuters“.

Kadaise vienu iš patikimiausių ir labiausiai gerbiamų patarėjų buvęs Hwang Pyong So dabar atsidūrė nepageidaujamųjų sąraše. Jam gresia bausmė, kurią paskirs kitas prie to paties stalo rugsėjį sėdėjęs asmuo – Choe Ryong Hae, įsitikinę Pietų Korėjos žvalgybos pareigūnai.

Iš Šiaurės Korėjos gauti patikimos informacijos neretai neįmanoma misija, tad, žinant vos kelis faktus ir negavus jokio oficialaus patvirtinimo iš Pchenjano, ekspertai sako, kad per anksti daryti vienokias ar kitokias galutines išvadas.

Nepaisant to, įvykiai, susiję su dviem iš keturių įtakingiausių Šiaurės Korėjos lyderio patarėjų, stebimi itin akylai, nes vertinami kaip įrodymas apie Kim Jong Uno artimiausiųjų aplinkoje egzistuojančias problemas, neišvengiamą susiskaldymą ir kovą dėl įtakos.

Kaip teigia analitikas iš „Crisis Group“ Christopheris Greenas, situacija, kai tarpusavyje varžosi ir konkuruoja artimiausi patarėjai, pačiam Kim Jong Unui tiesiog idealiai tinka.

„Autokratija tiesiog neįsivaizduojama be konkurencijos“, – akcentuoja ekspertas.

Hwang Pyong So – drovus, akiniuotas, 50-60 metų generolas, kurį Kim Jong Unas dar visai neseniai laikė patikimu sąjungininku. Karjeros laiptais į patį Šiaurės Korėjos valdantįjį elitą jis pakilo per stulbinančiai trumpą laiką (vos per kelerius metus).

2014 metais jis tapo vienu iš įtakingiausių Šiaurės Korėjos valdžios žmonių, nepriklausančių Kimų dinastijai: buvo paskirtas Šiaurės Korėjos kariuomenės generalinio politinio biuro vadovu. Šiaurės Korėjos valdžios aparate tai labai svarbus postas, kurį užimantis asmuo padeda šalies lyderiui mobilizuoti karines pajėgas.

Keistas ne tik faktas, jog jis taip staiga ėmė ir užsitraukė nemalonę. Įdomu ir tai, kad jam bausmę ėmėsi galvoti Choe Ryong Hae, kuris ir praeityje su juo nemažai konkuravo. Jis vienintelis asmuo, anot Pietų Korėjos žvalgybos, iš šių įvykių gaunantis apčiuopiamos naudos.

Arbatėlė su priešu



Paskutinį kartą minėtieji vyrai kartu pastebėti spalio pradžioje, kai kartu stebėjo gimnastikos varžybas, rašo Šiaurės Korėjos žiniasklaida.

Nuo to laiko Hwang Pyong So dingo iš viešojo gyvenimo, o Choe Ryong Hae praeitą savaitę buvo patikėta garbė Pchenjane susitikti su iš Kinijos atvykusiu pasiuntiniu.

Kim Jong Unas, kuris itin tvirtai įsikibęs šalies lyderio pareigų, tikrai nesibodi iš savo kelio šalinti tuos, kuriuose įžvelgia bent menkiausią grėsmę savo statusui, teigia projekto „38 North“ Šiaurės Korėjos valdančiojo režimo ekspertas Michaelas Maddenas.

„Vicemaršalas Hwang Pyong So negalėjo ir toliau taip sėkmingai kilti karjeros laiptais, nesulaukdamas pasipriešinimo“, – tvirtina ekspertas.

Tiek Hwang Pyong So, tiek Choe Ryong Hae2014 metais lankėsi Pietų Korėjoje, kur tuomet vyko Azijos žaidynės – tai buvo aukščiausios rango Šiaurės Korėjos atstovų vizitas kaimyninėje valstybėje.

Choe Ryong Hae, Kim Jong Unas Reuters / Scanpix

Samanų spalvos uniformą vilkintis ir praktiškai niekada kepurės nenusiimantis Hwang Pyong So, kuris tuomet buvo prieš savaitę paskirtas į atsakingas pareigas, žaidynių uždarymo ceremonijos metu mojavo minioms, o prieš tai pietavo ir gėrė arbatėlę su Pietų Korėjos pareigūnais ir Choe Ryong Hae.

Apie kelionę pranešta vos prieš dieną, tad nieko keisto, jog Pietų Korėjos ekspertai kaip reikiant nustebo ir teigė nieko panašaus tikrai nesitikėję. Atsirado tvirtinančių, kad abu minėtieji Šiaurės Korėjos valdžios pareigūnai atvirai kovoja dėl įtakos ir valdžios – esą nė vienas nenorėjo nusileisti, tad į Pietų Korėją atvyko abu.

Choe Ryong Hae, kuris pats ateityje savo kailiu patyrė, kas yra „politinis perauklėjimas“, nuo tada, kai spalį buvo paaukštintas pareigose ir tapo valdančiosios partijos Centrinės karinės komisijos nariu, anot Pietų Korėjos ekspertų, kiekvieną dieną vis labiau stiprina savo pozicijas.

Valstybinė žvalgybos tarnyba turi duomenų, kad šiuo metu Choe Ryong Hae vadovauja Organizavimo ir konsultacijų departamentui (OGD) – slaptai žinybai, kuri yra atsakinga už Šiaurės Korėjos valdančiojo režimo artimiausios aplinkos postus.

Pakirpti sparnai



Remiantis turima informacija, tai pirmasis kartas, kai Hwang Pyong So sulaukia tokio smūgio savo reputacijai, sako Šiaurės Korėjos lyderystės ekspertas Lee Sang Keun.

Hwang Pyong So visada turėjo gerbiamo ir atsargaus valdžios statytinio reputaciją, jis visada buvo tas, kuris sugebėdavo apraminti neprognozuojamą Kim Jong Uną. Nuotraukos, kurias publikuoja Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida, dažnai jį vaizduoja delnu prisidengusį burną ir mandagiai nesijuokiantį kartu su Šiaurės Korėjos lyderiu.

Anot specialistų, bausmė, kurios sulaukė Hwang Pyong So, gali būti skirta ne už konkrečias padarytas klaidas, o interpretuojama kaip didesnio masto pastangos užtikrinti, kad valdančioji partija ir toliau gali griežtai kontroliuoti šalies karines struktūras.

Be to, pastarieji įvykiai, kaip teigia Pietų Korėjos parlamento žvalgybos komiteto narys Kim Byung Kee, pirmasis toks išbandymas Šiaurės Korėjos karinių pajėgų politinei struktūrai. Be to, tai gali būti savotiškas bandymas užkirsti kelią 2013 metais vykusiam masiniam valymui, teigia „38 North“ atstovai.

Kim Jong Uno dėdė ir antras įtakingiausias Šiaurės Korėjos valdininkas Jang Song Thaek buvo pripažintas kaltu dėl valstybės išdavystės ir specialaus karinio terminalo pasmerktas mirčiai.

„Tai, ką Kim Jung Unas daro dabar, galima vadinti bandymu pakirpti sparnus“, – konstatuoja M. Maddenas.