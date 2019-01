Tokį pareiškimą jis paskelbė artėjant Graikijos parlamento balsavimui dėl susitarimo, kad Makedonija būtų pervadinta Šiaurės Makedonija ir taip būtų užbaigtas dešimtmečius trukęs abiejų šalių ginčas. „Makedonijos klausimas neleidžia man nepaaukoti savo posto“, – po susitikimo su A. Cipru pareiškė Panas Kamenas. „Padėkojau premjerui už bendradarbiavimą ir paaiškinau jam, kad dėl šios nacionalinės problemos toliau tęsti darbo nebegalime“, – teigė jis ir pridūrė, kad jo Nepriklausomų graikų partija (ANEL) „traukiasi iš vyriausybės“. Nacionalistų ANEL A. Cipro administraciją remia savo septyniais parlamentarais ir vyriausybėje turi šešis ministrų ir jaunesniųjų ministrų postus. P. Kamenas iš vyriausybės dėl balsavimo Makedonijos pavadinimo klausimu pasitraukti grasindavo nuo pat tos akimirkos, kai A. Cipras birželio mėnesį pasirašė šį susitarimą su Makedonijos premjeru Zoranu Zajevu. Tačiau kai kurie ANEL parlamentarai šiuo klausimu lieka neapsisprendę. Susiję straipsniai: Graikijai – raginimas dėl istorinio sprendimo Makedonijos parlamentas pritarė istoriniam šalies pavadinimo pakeitimui Penktadienį vakare Makedonijos įstatymų leidėjai jau nubalsavo už sprendimą pervadinti šalį Šiaurės Makedonijos Respublika, išsprendžiantį dešimtmečius trukusį ginčą su Graikija ir atveriantį kelią įstoti į NATO ir Europos Sąjungą. Kad susitarimas įsigaliotų, reikalingas Graikijos parlamento pritarimas. Graikams pavadinimas „Makedonija“ reiškia turtingą istoriją turinčią jų šiaurinę provinciją, kuri buvo senovinės Aleksandro Makedoniečio imperijos lopšys. „Per dešimt dienų – bet kokiu atveju, kai tik mums bus pranešti (Makedonijos parlamento balsavimo) rezultatai – ir jeigu įsitikinsime, kad viskas gerai, mes balsuosime už Prespo susitarimo (patvirtinimą)", – anksčiau šią savaitę televizijai „Open TV“ sakė A. Cipras, turėdamas omenyje susitarimą dėl Makedonijos pavadinimo. Graikijos premjeras mano, kad susitarimas gali būti ratifikuotas pritarus 145 jo kairiojo sparno partijos „Syriza“ parlamentarams ir, taip pat, nedidelei proeuropietiškai partijai „To Potami“ bei kai kuriems ANEL deputatams, kurie nesutinka su P. Kameno pozicija. Pagrindinė opozicinė partija „Naujoji demokratija“ kategoriškai nepritaria susitarimui, kuris buvo pasirašytas pasienio regione Prespe, po ištisus mėnesius trukusių derybų su Skopje. A. Cipras pridūrė, kad atskiras balsavimas dėl protokolo, sudarančio sąlygas Makedonijai įstoti į NATO, bus surengtas „netrukus po to“. Graikija savo kaimynės stojimą į NATO ir ES blokuodavo nuo pat 1991 metų, kai Makedonija atsiskyrė nuo buvusios Jugoslavijos.

