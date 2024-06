Artėjant JAV prezidento rinkimams – nerimas dėl demokratijos pamatų: įvardijo silpnąsias vietas

Rašytojai tokias baimes perkėlė į naują lygį, įsivaizduodami, kaip Amerikos demokratija parklumpa priešais charizmatišką diktatorių, pavyzdžiui, prezidentą Buzzą Windripą iš Sinclairo Lewiso romano „It Can’t Happen Here“ (1935 metai), Nehemiah Scudderį Roberto Heinleino mokslinės fantastikos serijoje „If This Goes On“ (1941 metai), Charlesą Lindberghą Philipo Rotho romane „The Plot Against America“ (2004 metai). Prezidentas N. Scudderis – pastorius iš užmiesčio, tapęs politiku – laimi 2012 metų rinkimus. O 2016 metų rinkimai atšaukiami.